Washington. Estados Unidos sopesa una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria 'Brothers to the Rescue' en 1996, según fuentes citadas por la cadena CBS.

Se prevé que la posible acusación, que tendría que ser aprobada por un gran jurado, se centre en el derribo mortal de aviones operados por la organización humanitaria Hermanos al Rescate que llevó a cabo Cuba en 1996.

Cuatro personas murieron cuando aeronaves de la organización fueron derribadas por fuerzas cubanas en aguas internacionales.

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El plan se da a conocer en momentos de máxima presión de parte de Estados Unidos sobre el gobierno cubano. La administración del presidente Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles elevados a cualquier país que exporte petróleo a Cuba, lo que ha provocado una escasez de energía al haberse interrumpido en gran medida los envíos de petróleo.

La revelación del plan contra Raúl Castro coincide con la visita a la isla del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, quien se reunió con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, y con el ministro del Interior cubano, Lázaro Álvarez Casas.

Un funcionario de la CIA dijo a medios estadounidenses que el mensaje que llevó Ratcliffe a la isla es que Estados Unidos "está listo para entablar un diálogo serio sobre cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba lleva a cabo cambios fundamentales".

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De acuerdo con dicho funcionario de la CIA Ratcliffe y los funcionarios cubanos trataron temas como "la cooperación en materia de inteligencia, la estabilidad económica y cuestiones de seguridad, todo ello en un contexto en el que Cuba ya no puede seguir siendo un refugio seguro para los adversarios del hemisferio occidental".

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