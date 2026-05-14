A pesar de que desde hace 15 días desapareció del Senado luego de que un fiscal de Nueva York lo acusó de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, Enrique Inzunza, aún es considerado por Morena para ser candidato a gobernador en 2027.

Las oficinas del senador sinaloense en la Cámara Alta permanecen abiertas, con dos colaboradores que desconocen el paradero de su jefe, quien desde que se revelaron las acusaciones en su contra, se ha dedicado a enviar mensajes en redes sociales citados a filósofos como Séneca o felicitando a su madre, desde Badiraguato, según sus dichos.

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa, Edgar Barraza Castillo, fue cuestionado acerca de si Enrique Inzunza Cazárez y el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gamez Mendivil, también acusado de nexos con el narco, están descartados para ser candidatos a gobernador.

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Al respecto, el líder morenista expuso que si quieren participar y cumplen con los requisitos de la convocatoria de Morena, ambos pueden participar como candidatos para las próximas elecciones del 2027 en Sinaloa.

“Vamos a esperar la convocatoria y si ellos deciden y cubren los requisitos de la convocatoria no serían descartados”, expuso en una rueda de prensa en Culiacán.

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Enrique Inzunza, llegó al Senado por la Coalición Juntos Haremos Historia, bajo el apoyo de Morena, PT y PVEM en las elecciones de junio de 2024.

Su candidatura fue cuestionada por distintas organizaciones debido a la denuncia de acoso sexual en su contra.

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