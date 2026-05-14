VIDEO: "¡2 días de trabajo, 5 de descanso!" Colectivo irrumpe y corre a Marath Bolaños de la UNAM

Con la consigna "¡2 días de trabajo, 5 de descanso!", activistas del colectivo @YoXLas40Horas2 irrumpieron con protestas una conferencia del secretario del trabajo y previsión social, Marath Bolaños, celebrada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como rechazo a la propuesta de reducción de la jornada laboral en México.

Los manifestantes acusaron que dicha iniciativa, para pasar de 48 a 40 horas semanales, no garantiza, en los hechos, un esquema de dos días de descanso por cinco de trabajo, por lo que consideraron que el planteamiento no representa un cambio real en las condiciones laborales del país.

Durante la intervención señalaron que esta reforma no atiende de fondo la precarización laboral ni la falta de acceso efectivo a la seguridad social, problemáticas que, afirmaron, siguen afectando a millones de trabajadores en México.

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En medio de consignas, los activistas también rechazaron que el debate acerca de la jornada laboral se reduzca a una discusión entre partidos políticos, y lanzaron críticas en contra PRI, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano, al asegurar que “los partidos no les van a resolver nada”.

El debate sobre la reducción de la jornada laboral continúa abierto en México, donde la propuesta de 40 horas semanales ha generado discusión entre sectores laborales, empresariales y legislativos, sin que hasta el momento exista una implementación definitiva a nivel nacional.

Que no haya paz para quienes traicionan al pueblo, negociando con la clase patronal.



Marath Bolaños: Tu chamba era garantizar los dos días de descanso y te quedó grande el puesto pic.twitter.com/mjei16t5Q7 — YoPorLas40Horas (@YoXLas40Horas2) May 14, 2026

"Siempre privilegiaremos el diálogo respetuoso y democrático": Marath Bolaños

A través de sus redes sociales, el secretario del trabajo y previsión social, agradeció su invitación a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como a su director, Alejandro Chanona, para "dialogar sobre la primavera de los derechos laborales que vive México".

Asimismo, expresó que las universidades son espacios para al debate y libre expresión.

"Las universidades son espacios abiertos al debate, a la pluralidad, a la libre expresión de ideas y la reflexión crítica", dijo.

Aseguró que en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social "siempre privilegiaremos el diálogo respetuoso y democrático".

Para finalizar, expresó que el país ha avanzado en la recuperación de derechos laborales, democracia sindical y justicia para los trabajadores.

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