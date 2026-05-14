Desde 2024, Manuel Alejandro Robles Gómez cumple la tarea de sumar adeptos de Morena en el extranjero como secretario de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior del partido. El exdiputado federal llamó la atención el pasado fin de semana por calificar como “despiadadas” las políticas migratorias de Donald Trump durante un video grabado dentro del Consulado de México en Sacramento, California.

Esta no es la primera polémica de Robles, quien ha presentado propuestas legislativas que causaron revuelo, como desaparecer el requisito de licenciatura para ser consejero del INE, y contó con una orden de aprehensión en su contra por robo, la cual fue desestimada en 2019.

Robles Gómez es licenciado y maestro en Derecho, miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y ha desarrollado su carrera política en la Ciudad de México. Entre 2012 y 2015 fue diputado local en la VI Asamblea Legislativa del Distrito Federal, representando a Coyoacán por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

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Luego de su salida de la asamblea capitalina, Robles Gómez se desempeñó en la iniciativa privada. De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, del 1 de septiembre de 2018 al 1 de julio de 2021 fue gerente de FISAH General Services, empresa dedicada al transporte, al mismo tiempo que ejercía la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de 2013 a 2021.

En 2019 se giró una orden de aprehensión en su contra por robo agravado, luego de que Mauricio Toledo, entonces exdelegado de Coyoacán, lo denunciara por el robo con violencia de computadoras en la delegación. Ante ello, Robles pidió asilo político a Canadá. La orden fue desestimada por la entonces fiscal General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy, bajo el argumento de que se habían llevado a cabo acusaciones fabricadas.

Reportes de 2016 señalan acusaciones contra Robles Gómez por presuntamente agredir a un vecino de Coyoacán, lo que derivó en una denuncia por lesiones y amenazas de muerte.

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Migrantes y polémicas: las iniciativas de Robles Gómez como diputado federal

Durante su periodo como diputado federal de representación proporcional por la Ciudad de México, de 2021 a 2024, por Morena, presentó diversas iniciativas que llamaron la atención. En 2023 impulsó una reforma al artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para eliminar el requisito de licenciatura para ser consejero del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ese mismo año propuso reformar el artículo 4 de la Constitución para reducir de 68 a 65 años la edad en la que los adultos mayores podrían recibir una pensión del gobierno mexicano, así como permitir el acceso al programa social federal sin importar si residen en el país. También en ese año llamó a “obradorizar” el Poder Judicial, “vamos a obradorizar el Poder Judicial, porque tienen que vivir en la justa medianía… y si no les gusta, iremos más allá”, expresó Robles en un debate de la Comisión Permanente del Congreso.

Un año después, en 2024, propuso la llamada “Ley Taboada”, con la que buscaba castigar el uso de personas migrantes en actos proselitistas. Además, presentó un proyecto de reforma al artículo 123 de la Constitución para establecer que la fijación anual de los salarios mínimos nunca estuviera por debajo de la inflación.

En 2024 exigió la destitución del juez Marco Antonio Beltrán, luego de que éste publicara un video en redes sociales con el mensaje: “SOS La democracia en México está en peligro”, en donde pidió ayuda a Estados Unidos y a la ONU ante la reforma judicial. Tras ello, Robles interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por traición a la patria.

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Visitas a consulados y giras por EU

Un video compartido en sus redes sociales en 2024 muestra que Robles buscaba ser candidato al Congreso de la Ciudad de México: “Si viven fuera del país y son originarios de la Ciudad de México, recuerden que este 2 de junio vamos a votar por Claudia Sheinbaum, Clara Brugada… y por su servidor Alejandro Robles al Congreso de la Ciudad”, expresó.

No obstante, a partir de ese mismo año, el morenista se desempeña como titular de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior de Morena, la cual, de acuerdo con su página oficial, tiene como tarea el vínculo con mexicanos en el extranjero y el impulso de su participación política.

De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, Manuel Alejandro Robles Gómez recibió en 2025 un salario mensual de 94 mil pesos por honorarios, al menos durante los meses de julio a noviembre, como lo indica el último registro disponible.

Otro video compartido en sus redes muestra que el 25 de abril de 2025, Robles Gómez se reunió en el Consulado General de México en Nueva York con el cónsul Joaquín Pastrana, a quien entregó el libro “Claudia: Presidenta”, de Arturo Cano, y aseguró que la obra le serviría para conocer “aún más de nuestra querida Claudia Sheinbaum”.

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Siete meses después, el 21 de noviembre del mismo año, Alejandro Robles realizó audiencias en el extranjero para impulsar el voto migrante, de acuerdo con comunicados de la Secretaría de Morena en el Exterior. En el marco de estos eventos, asistió al Centro Cultural Mexicano de Washington D.C., adscrito a la Embajada de México en Estados Unidos.

Ese mismo mes, Robles participó en la Audiencia Pública para la Reforma Electoral en el Consulado de Los Ángeles, donde sostuvo encuentros con integrantes de la comunidad mexicana.

El 14 de abril de 2026, Robles se reunió en el consulado de Sacramento, California, con el cónsul general Christian Tonatiuh González, donde calificó como “despiadadas” las políticas migratorias de Donald Trump, en un video que recientemente desató polémica.

En su papel como titular de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior de Morena, Robles también ha compartido en redes reuniones con migrantes mexicanos en distintos puntos de Estados Unidos. En abril de 2026 realizó dos eventos, en Stockton y Napa, California, donde tomó protesta a comités de Morena en esas comunidades.

El 4 de mayo de 2024 publicó un video de migrantes en Houston, Texas, reafirmando su apoyo a la entonces candidata a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada. Dos días después apareció en un evento en Nueva York respaldando al entonces senador Alejandro Armenta para la gubernatura de Puebla.

5 de mayo | Conmemoración

En Nueva York, en el marco de la celebración de la Batalla de Puebla, las heroínas y héroes de México expresan abiertamente su aprecio por @Claudiashein y @armentapuebla_ pic.twitter.com/NfnLi6tr8G — Alejandro Robles (@alejandrorobmx) May 7, 2024

En septiembre de 2024 subió un video asegurando que “los pueblos de México se honran con la ausencia del Rey de España” en la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Es un honor la ausencia de un monarca”, afirmó.

También ha compartido fotografías con figuras de Morena, como la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno Clara Brugada y Tatiana Clouthier, con quien se reunió y felicitó por su cargo en el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), órgano de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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