La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, dijo que la coordinación y comunicación constante son elementos clave para alcanzar los objetivos trazados en la institución.

“Por más poder de fuego que tengan las organizaciones criminales, por más poder corruptor que tengan, nosotros somos más fuertes.

“Sostener encuentros de frente como estos es más y productivo que mandarnos oficios; en este tipo de reuniones estrechamos lazos de cooperación, escuchamos a las autoridades y ajustamos estrategias para brindar mejores resultados en las materias de administración y procuración de justicia”, manifestó Godoy acompañada de autoridades gubernamentales, militares y policiales.

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Enfatizó que al actuar juntos son más fuertes, “los recorridos por las Fiscalías Federales tienen, entre otros objetivos, platicar, intercambiar ideas, mantener la presencia en las entidades federativas y fortalecer el diagnóstico sobre la criminalidad”.

En su intervención el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, comentó que la misión conjunta como Estado es garantizar la seguridad y la justicia.

La fiscal Ernestina Godoy en su visita a las instalaciones de la Fiscalía Federal en Puebla. Foto: Especial

“En Puebla entendemos que la prioridad es la vinculación, por lo que la coordinación con las fiscalías ha sido excepcional.

“Las mesas de paz son el eje del trabajo diario; la coordinación entre las secretarías de Marina y la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional y las policías es la clave. A mayor coordinación institucional, mayores resultados para recuperar la paz, coincidió con la Fiscal General”, subrayó el mandatario.

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Posteriormente, Godoy Ramos realizó un recorrido por las distintas áreas de la Fiscalía Federal, como la Unidad de Investigación y Litigación (UIL), así como de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

También acudió a las instalaciones de Servicios Periciales y de la Policía Federal Ministerial (PFM).

La Fiscal conversó con el personal administrativo, ministerial y policial, con quienes asumió el compromiso de mantener canales abiertos de comunicación y de seguimiento a las propuestas planteadas durante la visita oficial.

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