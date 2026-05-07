La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió no politizar la visita del grupo BTS a Palacio Nacional, aunque presumió que su saludo a fanáticas en un balcón del recinto “juntó más gente que la oposición”.

“Yo los invité a Palacio Nacional a que vinieran para decirles que quieren que haya más conciertos. La presidenta de México, lo único que les pide es que haya más conciertos en México. Y ellos, de forma muy amable y respondiendo a esta solicitud, deciden hacer más conciertos en el 2027. Pero no hay que politizarlo, no hay que ponerle un grado porque no, ese no es el objetivo”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este jueves 7 de mayo, la Mandataria federal destacó que en menos de seis horas, el fandom ARMY se concentró en la Plaza de Constitución y se contabilizaron más de 50 mil personas. Por lo que el grupo integrado por: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, se animó a saludarlas.

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“Dije, vamos a invitar a la gente a ver si ellos se animan a salir al balcón y afortunadamente se animaron a salir al balcón. Y bueno, fue algo impresionante de una llamada en la mañana en menos de seis horas había 50 mil personas queriéndolos ver. Pero es eso nada más, no le carguemos de política porque no lo es. Es sencillamente, de mi parte, poder darle una alegría a las y a los jóvenes”, afirmó.

La Jefa del Ejecutivo señaló que en períodos gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se podía “ni llegar al Zócalo porque estaba prohibido, había represión y se criminalizaba a los jóvenes”. Por lo que ayer, se registró la presencia de muchos jóvenes y personas adultas fanáticas de BTS.

“No solamente jóvenes, pero la gran mayoría, EL UNIVERSAL entrevistó a una señora… todos corriendo desde Madero, desde este Pino Suárez, 20 de noviembre, con mucha alegría y con mucha libertad. Les echaron agua, incluso por el tema del calor, o sea, hubo atención para los jóvenes, para las jóvenes que además se expresaban libremente”, señaló Sheinbaum Pardo.

💜 Carmen, de 80 años, llegó al Zócalo por la visita de BTS a Palacio Nacional. El 9 de mayo asistirá al Estadio GNP, pues sus hijos y nietos le regalaron el boleto de cumpleaños.



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En Palacio Nacional, la mandataria indicó que hace meses, BTS anunció tres fechas en el Estadio GNP Seguros para el 7, 9 y 10 de mayo, sin embargo, la demanda fue muy alta y las ARMYS pidieron más fechas para México: “viene un enojo de todos los jóvenes”, expresó al recordar que denunciaron actos de reventa.

Señaló que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aplicó sanciones a la boletera porque la reventa no está permitida en México. Indicó que los jóvenes solicitaban más conciertos, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para que gestionara la posibilidad de abrir más fechas en el país.

“Dice una publicación ahí: ‘BTS junta más gente que la oposición’. No debemos politizar la visita de BTS, no lo debemos hacer, porque no tiene ese sentido. (...) Querían más conciertos, al ver en las redes que hay enojo, porque el tema de los boletos, decido escribir una carta al presidente de Corea, él hace las gestiones con los productores o la productora y deciden venir a Palacio Nacional”, explicó.

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