La mañanera de Sheinbaum, 07 de mayo, minuto a minuto

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“Vendrán más acusaciones contra políticos en México”; fiscal Todd Blanche anticipa nuevas investigaciones
Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.
Mira aquí la transmisión completa:
Exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, se ampara contra extradición a EU; juez frena cualquier orden de aprehensión
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