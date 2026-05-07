La mañanera de Sheinbaum, 07 de mayo, minuto a minuto

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Este jueves, la presidenta encabeza la Mañanera del Pueblo desde , para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el de lo más relevante de la conferencia matutina.

Mira aquí la transmisión completa:

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