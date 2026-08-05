Ante la controversia del examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aplicado en línea por primera ocasión, Irma Villalpando y Marco A. Fernández comentaron que su gestión de crisis va por buen camino y no podía enviar el mensaje de que quienes hicieron trampa podían salirse con la suya.

En Con los de Casa, conducido por el director general editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte, y la columnista Maite Azuela, ambos especialistas en educación consideraron que, a pesar de la controversia, la Máxima Casa de Estudios no contará con afectaciones a su legitimidad.

"La UNAM es una institución sólida, con una trayectoria histórica y presencia enorme en México, debido a su legado y aporte a las generaciones anteriores y actuales. Tiene la fuerza y el prestigio para salir adelante a la crisis, la está enfrentando bien", comentó Villalpando, quien es docente ahí.

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Acerca de la recomendación del Comité Técnico de especialistas, convocado por el rector Leonardo Lomelí, consiste en la aplicación de una prueba de control a las y los aspirantes aceptados, Fernández la calificó como sensata, porque "no podía enviar la señal de que los tranzas podían salirse con la suya".

"Ya hubo una consecuencia, la salida de la secretaria general de la UNAM (Patricia Dávila), es una señal enérgica, porque tenía a su cargo el examen de ingreso a la Universidad. Confío en que van a hacer bien el examen presencial y habrán obtenido una serie de lecciones para los próximos procesos de admisión", dijo.

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Ambos expertos pidieron a la Universidad Nacional Autónoma de México aprender con el fin de ejecutar el proceso de licitación para aplicar la prueba de admisión a la educación superior después, y a las y los jóvenes que deberán presentarla de nuevo no apuntarse a algún curso de regularización, pues "ya están preparados".

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Otros aspectos de los cuales hablaron a lo largo de este capítulo fueron el presupuesto asignado a la UNAM durante los últimos años, el caso de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), ocurrido el pasado fin de semana, y la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en la educación.

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"La irrupción más grande que ha tenido la educación en los últimos años es la de la inteligencia artificial y los chatbots, porque nos está resolviendo todo", declaró Irma Villalpando.

La emisión completa puede mirarse a continuación:

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Examen en línea causa controversia

Después de la entrega de resultados del examen de admisión a la carrera, el cual fue aplicado en línea, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, ordenó elaborar un informe acerca de dicha prueba, de forma específica del desempeño, e integrar una Comisión Técnica de especialistas.

El 24 de julio, la Máxima Casa de Estudios anunció la suspensión provisional de la entrega de documentación e inscripción de alumnas y alumnos de nuevo ingreso a la licenciatura, que aplicaron el examen online, hasta que esta Comisión acabara su análisis y emitiera su recomendación.

Cabe decir que la medida no aplicó a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), egresados y con Pase Reglamentado para el ciclo escolar 2026-2027/1.

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Ante dichas acciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto aspirantes rechazados como seleccionados acudieron a Ciudad Universitaria (CU) con el fin de manifestarse a favor y en contra, de forma respectiva, con referencia a la posible repetición de esta última prueba, pero ahora presencialmente.

Algunas consignas a favor fueron "¡Mi lugar no me lo quitó el conocimiento, fue alguien que no lo merecIA!", "¡No es justo que la IA tenga un lugar!", "¡Que se evalúe el conocimiento, no la astucia por hacer trampa!", entre otras.

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En contra fueron "118 aciertos no fue suerte, fue esfuerzo", "Mi esfuerzo no se repite, se respeta", "Por unos no debemos pagar todos", etcétera.

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El pasado 31 de julio, este Comité recomendó aplicar un examen de control presencialmente con la finalidad de verificar los resultados obtenidos. El mismo será aplicado en León, Guanajuato (12 y 13 de agosto), Oaxaca, Oaxaca (13 de agosto), Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto) y Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto).

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Su recomendación causó la renuncia de la secretaria general de la Universidad Nacional Autónoma de México, Patricia Dávila, el nombramiento de su reemplazo, Javier de la Fuente, protestas, a favor y en contra, de las y los aspirantes aceptados y rechazados, la conclusión anticipado del contrato con la compañía Territorium y la realización de auditorías.

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dft