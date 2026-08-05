La Selección Mexicana Sub-20 mostró personalidad, autoridad y contundencia en el momento más importante del torneo. Con una actuación sólida de principio a fin, el equipo dirigido por Alex Diego superó (4-0) a Panamá en los cuartos de final del Campeonato de Concacaf, un resultado que no solo lo instaló entre los cuatro mejores de la competencia, sino que también le aseguró su clasificación a la Copa del Mundo Sub-20 de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Con el boleto mundialista en la bolsa, el Tricolor confirmó que esta generación tiene argumentos para ilusionarse con metas aún más ambiciosas en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tal como se esperaba, Panamá no fue un rival cómodo los primero minutos. El conjunto canalero apostó por el orden defensivo, la intensidad física y la presión en zonas clave del campo para dificultar el funcionamiento del equipo mexicano.

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Sin embargo, cuando el encuentro parecía encaminarse a un empate sin emociones, apareció la jugada que cambió la historia. Al minuto 33, Juan Echilvestre aprovechó una mala salida del guardameta panameño en una acción a balón parado y conectó un sólido remate de cabeza que terminó en el fondo de las redes.

Con la ventaja mínima, México regresó al terreno de juego para la segunda mitad con una actitud mucho más agresiva y decidido a sentenciar el encuentro. Esa determinación encontró recompensa al minuto 57, cuando Hugo Camberos protagonizó una jugada que reflejó su perseverancia.

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El atacante cobró un penalti que fue contenido por el arquero canalero, pero reaccionó de inmediato para quedarse con el rebote y enviar el balón al fondo de la portería, firmando el (2-0) que prácticamente aseguró la clasificación.

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El cierre perfecto de la noche llegó al minuto 74, cuando Yohan Orozo apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza que decretó el (3-0) , mientras que el último tanto de la jornada llegó de parte de Diego Ramírez al minuto 88.

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Con el boleto mundialista ya en sus manos, el siguiente desafío para el equipo de Alex Diego será Canadá, que derrotó 3-1 a Jamaica. Un duelo de semifinales que pondrá en juego mucho más que el pase a la final: la oportunidad de seguir en la pelea por el título de la Concacaf y acercarse al sueño de representar a México en Los Ángeles 2028.

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