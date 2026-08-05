Aunque su proyecto al frente de la Selección Mexicana aún no comienza de manera oficial, Rafael Márquez ya trabaja en la construcción del equipo que buscará devolver al Tricolor al protagonismo internacional rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Con una visión enfocada en el futuro y el desarrollo de nuevas generaciones, el estratega mexicano aprovechó el Campeonato Sub 20 de la Concacaf en Puebla para observar de cerca a varios de los talentos más prometedores del futbol nacional.

Acompañado por Andrés Lillini, encargado de las selecciones menores, además de Duilio Davino e Ivar Sisniega, el próximo entrenador del Tricolor, se instaló en uno de los palcos del Estadio Cuauhtémoc, para seguir el accionar de varios elementos que podrían ser tomados en cuenta.

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El conjunto dirigido por Alex Diego enfrentará esta noche a Panamá en los cuartos de final, un rival que ha mostrado un crecimiento constante a lo largo del torneo y que promete exigir al máximo al Tricolor.

México llega al compromiso con el impulso de una fase de grupos impecable, en la que se mantuvo invicto y confirmó su candidatura para pelear por los primeros puestos del Campeonato Sub-20 de la Concacaf. Un triunfo aseguraría su lugar en la Copa del Mundo de la categoría del siguiente año.

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El debut de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana llegará el próximo 26 de septiembre de 2026, cuando el Tricolor enfrente a Colombia en un partido amistoso que marcará el comienzo de una nueva etapa para el futbol nacional.

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