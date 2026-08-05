La lluvia registrada la tarde de este miércoles provocó la caída de un árbol de aproximadamente 15 metros de altura sobre la vía pública en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez, dejando daños materiales en dos vehículos particulares y en el balcón de un inmueble.

El incidente ocurrió en Cerrada Eugenia número 9, entre Concepción Beistegui, donde equipos del Heroico Cuerpo de Bomberos, a bordo de la unidad MP-034, realizaron las maniobras para seccionar y retirar el ejemplar de jacaranda que colapsó.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas ni atrapadas. En las labores también participó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para resguardar la zona mientras continuaban los trabajos de emergencia.

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Árbol de jacaranda cae sobre dos vehículos y daña un balcón en la colonia Del Valle Centro. Foto: Especial

Cuerpos de emergencia también atienden la caída de un árbol de aproximadamente ocho metros de altura sobre la avenida De La Paz, en la colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con el reporte, el árbol obstruye dos carriles de circulación, por lo que elementos de seguridad realizan el abanderamiento de la zona para resguardar a automovilistas y peatones, mientras personal del Heroico Cuerpo de Bomberos lleva a cabo las maniobras para seccionarlo y retirarlo.

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Las labores continúan en el lugar, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones y considerar rutas alternas en tanto concluyen los trabajos para restablecer la circulación.

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Metro reporta inundaciones en las Líneas A y 5

Foto: Especial

Además, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro reportaron inundaciones en el transbordo entre la Línea 5 (amarilla) y la Línea A en la estación Pantitlán, donde la acumulación de agua y granizo dificulta el paso de los pasajeros y representa un riesgo de resbalones.

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Hasta el momento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se registra lluvia ligera en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán, mientras que en Iztapalapa la precipitación es de intensidad moderada, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y evitar transitar por zonas con encharcamientos o caída de árboles.

vr/cr