Durante el periodo que se realizó la Copa Mundial de Fútbol (junio y julio de 2026) aumentó 47 % el número de víctimas del delito de trata de personas de origen mexicano, informó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

En la presentación del Sexto Reporte Sobre Trata de Personas 2025-2026, llevada a cabo este miércoles, se dijo que en el mencionado periodo el 90% de las mujeres víctimas de trata son mexicanas, mientras que durante 2025 fue de 43%, equivalente a un crecimiento del 47 %.

"El periodo mundialista no modificó la dinámica general del delito, pero sí acentuó la demanda de servicios sexuales de mujeres por parte de turistas de todas partes del mundo, en particular de mujeres mexicanas, ello se deduce a partir de un dato relevante donde el número de víctimas mujeres de nacionalidad mexicana incrementó a un 90%, en comparación con el 43% de víctimas mexicanas reportadas durante el 2025", refiere el documento.

El 73 % de los reportes de trata son de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) y el otro 27% se divide en 8 modalidades. Foto: iStock

Lee también Restitución de inmuebles en CDMX será en un plazo de 15 días; Brugada anuncia acciones para fortalecer combate al despojo

Lo anterior, conforme al reporte, se podría deber a un turismo sexual en los eventos mundiales que se realizan en distintas partes del mundo, ya que existe la creencia de que así se obtendrán una “experiencia local de su viaje” y de que las mujeres locales pueden ser más “exóticas”.

Cabe señalar que los hallazgos informados, las tendencias e indicadores, son derivados de los casos atendidos a través de la Línea y Chat Nacional Contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

[Publicidad]

Además, se aseguró que en el caso de la Ciudad de México se emitió el 29 % las llamadas y solicitudes de apoyo por este delito.

En los reportes emitidos al Consejo por trata de personas se identificó que hubo cambios en las modalidades de explotación. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Lee también Policía capitalina alerta sobre fraudes; delincuentes se hacen pasar por autoridades y dan multas por arrendamiento de inmuebles

En los reportes emitidos al Consejo por trata de personas se identificó que durante el periodo de enero 2025 a julio 2026 hubo cambios en las modalidades de explotación: las redes cambian sus formas de operar, se adaptan a cambios tecnológicos, sociales y económicos.

[Publicidad]

Asimismo, el 73% de los reportes de trata son de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) y el otro 27% se divide en 8 modalidades: prostitución ajena, trabajo o servicio forzado, Mendicidad forzada, Explotación laboral, Utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, Adopción ilegal de persona menor de 18 años, Matrimonio forzoso o servil, Tráfico de órganos tejidos y células de seres humanos vivos.

vr/cr