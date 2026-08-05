Antes del mediodía de este miércoles se registró un incendio al interior de una vivienda ubicada en la calle Sur 22, en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco.

El incendio se registró al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Sur 22, en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco, donde la oportuna intervención de los cuerpos de emergencia evitó que las llamas se propagaran a inmuebles contiguos.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego provocó daños en muebles, acabados y diversos enseres domésticos; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

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Elementos de los servicios de emergencia lograron controlar y extinguir el incendio, mientras que, como medida preventiva, fueron evacuadas 20 personas de la zona para salvaguardar su integridad durante las labores de atención.

Tras concluir las maniobras, las autoridades emitieron recomendaciones a los habitantes para revisar las instalaciones eléctricas y de gas, además de mantener medidas preventivas para reducir el riesgo de nuevos incidentes.

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