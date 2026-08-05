Un grupo de aproximadamente 15 vecinos bloqueó durante cerca de dos horas la circulación de Eje 3 Oriente (Arneses), a la altura de Calzada Taxqueña, en la alcaldía Iztapalapa, para exigir el cierre de una recicladora de metales que, aseguran, afecta a la comunidad.

La protesta se realizó únicamente en los carriles con dirección al norte, mientras que la circulación hacia el sur permaneció abierta, lo que provocó importantes afectaciones viales en la zona.

Los inconformes señalaron que su principal demanda es el cierre de la recicladora ubicada en Jacobo Watt número 47, en la colonia San Simón Culhuacán, debido a las molestias que, afirman, genera su operación para los habitantes del lugar.

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Durante la manifestación, los vecinos colocaron obstáculos sobre la vialidad para impedir el paso de los vehículos y hacer visible su exigencia, mientras personal de las autoridades capitalinas acudió al sitio para atender el conflicto.

Después de aproximadamente dos horas de bloqueo, los manifestantes liberaron la vialidad tras alcanzar un acuerdo con autoridades de la alcaldía Iztapalapa para instalar una mesa de trabajo en la que se dará seguimiento a sus demandas relacionadas con la operación de la recicladora.

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mahc/LL