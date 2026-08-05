Tras el reciente asesinato del creador de contenido César Gastelum en Culiacán, Sinaloa, el Gabinete de Seguridad aseguró que colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos en este homicidio, donde sujetos armados realizaron una agresión directa al hombre mientras realizaba una transmisión en vivo.

De acuerdo con la autoridad, hay coordinación con la Fiscalía de Sinaloa y entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo, presuntamente en el contexto de la guerra entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”.

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Sin mencionarlas por su nombre, el grupo gubernamental hace referencia a comentarios en redes sociales que relacionarían al influencer en medio del conflicto interno del Cártel de Sinaloa.

“Asimismo, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables”, indicó el Gabinete de Seguridad a través de redes sociales.

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Gastelum fue ultimado en el exterior de un restaurante KFC en el desarrollo urbano de Tres Ríos en Culiacán, frente a dos de sus compañeros con los que realizaba una transmisión para redes sociales.

Los dos presuntos atacantes, quienes viajaban en una motocicleta, se estacionaron brevemente al lado del influencer y le dispararon en la cabeza, para después escapar del lugar.

El creador de contenido tenía 25 años y contaba con más de medio millón de seguidores en TikTok y más de 100 mil en Instagram.

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