El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció 100 millones de dólares (mdd) en recompensas para atrapar a líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus redes, además de acusaciones contra tres de ellos relacionados con fraude en tiempos compartidos.

En conferencia de prensa, los titulares del Departamento de Justicia de EU, Todd Blanche; de la DEA, Terrance Cole, y del FBI, Kash Patel, anunciaron las acciones contra el poderoso cártel mexicano.

El jefe de la Agencias de Control de Drogas (DEA, en inglés), Terry Cole, denunció la “corrupción en México, incluyendo a miembros del gobierno de México, quienes protegen al CJNG, a su liderazgo de la justicia, y facilitan el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia”.

Líderes del CJNG. Foto: Departamento de Justicia

Advirtió que el gobierno del presidente Donald Trump irá por “los líderes de los cárteles y funcionarios corruptos de gobierno” que permiten o facilitan el flujo de drogas que está matando a estadounidenses. "Si trafican drogas letales, si lucran con el sufrimiento ajeno o utilizan cargos públicos para proteger a los cárteles, esta es la advertencia: La DEA va a por ustedes. Ningún título, cargo ni conexión política los protegerá".

Cole subrayó que "la corrupción y los cárteles son lo mismo. La corrupción es actividad de los cárteles, es un facilitador, y la perseguiremos".

Lee también Golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación en España: incautan 2.5 toneladas de metanfetamina y arrestan a mexicanos

[Publicidad]

Líderes del CJNG. Foto: Departamento de Justicia

Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos, habló de un 22% de declive en las muertes por fentanilo, que atribuyó a la acción del gobierno de Trump.

Tyson Duva, fiscal general asistente de la división criminal del Departamento de Justicia, anunció nuevos cargos por tráfico de drogas y armas contra cinco líderes del CJNG:

Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias " Chorro "

" Hugo Gonzalo Mendoza, " El Sapo "

" Ricardo Luis Velasco, " Tripa "

" Julio César Montero Pinzón " Tarjetas "

" Carlos Andrés Rivera "La Firma"

Además, Duva anunció acusaciones sustitutivas por fraude en tiempos compartidos contra Montero Pinzón, Rivera y Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

[Publicidad]

Lee también Trump está decidido a desarticular a los cárteles narcoterroristas, destaca Ronald Johnson

Líderes del CJNG. Foto: Departamento de Justicia

DEA destaca comunicación con García Harfuch; "El Pelón", prioridad número uno de la agencia

El director de la DEA reconoció que "la comunicación con México es constante. Ambos países están trabajando juntos". Indicó que se comunica con el secretario mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch. "Tenemos una relación. Él quiere lo mejor para su país. Yo quiero lo mejor para Estados Unidos. Y nos mantenemos firmes, no solo en los casos que hemos anunciados, sino en lo que está por venir".

Cole se refirió al operativo que acabó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", que describió como una "operación militar mexicana". Y afirmó que Juan Carlos Valencia González, "El Pelón", a quien consideran el nuevo líder del CJNG, es "la prioridad número uno de la DEA".

[Publicidad]

Líderes del CJNG. Foto: Departamento de Justicia

Así, el gobierno elevó de 20 a 25 millones de dólares la recompensa por el arresto de Valencia González. También ofrece hasta 15 millones de dólares (cada uno) por Audias Flores Silva, alias "El Jardinero"; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias "Sapo", y el yerno de Oseguera Cervantes, Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias "Chorro".

Por Ricardo Ruiz Velasco, alias "Tripa"; Julio César Montero Pinzón, alias "El Tarjetas"; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias "La Firma", ofrece hasta 10 millones de dólares (cada uno); y hasta dos millones para Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Lee también Quién es Juan Carlos Valencia, el nuevo líder del CJNG: Su historia ligada a "El Mencho" y "Los Cuinis"

[Publicidad]

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado prohibió la entrada a Estados Unidos a 65 personas que son familiares o socios de personas vinculadas al CJNG, 26 de las cuales tenían visas vigentes que han sido revocadas.

El Departamento de Estado recordó que desde que se anunció la política de restricción de visas, en junio de 2025, se han revocado un total de 93 visas a familiares y personas vinculadas a narcotraficantes sancionados relacionados con cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc