El Organismo Regulador de Transporte lanzó una licitación pública para el servicio integral para el desarrollo de los programas internos de protección civil en diversos CETRAM.

En la Gaceta oficial capitalina se publicó que la licitación tiene un costo de 10 mil pesos para adquirir las bases; mientras el fallo se realizará el día 13 de agosto a las 13:00 horas.

Las ventas de bases se realizarán los días 07, 08 y 09 de agosto de 2026 de 10:00 a 15:00 horas. La forma de pago es mediante depósito en ventanilla, transferencia electrónica, cheque certificado o de caja a favor del Organismo Regulador de Transporte.

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Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Avenida del Taller Número 17 esq. Navojoa, colonia Álvaro Obregón, alcaldía Venustiano Carranza; y en la página web: https://www.ort.cdmx.gob.mx/.

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