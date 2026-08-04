Un hombre semidesnudo y con el rostro cubierto fue hallado sin vida la mañana de este martes, suspendido de un árbol ubicado en el camellón central de la avenida Insurgentes Norte, a la altura de la estación Deportivo 18 de Marzo del Metrobús, en la colonia Guadalupe Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero.

El hallazgo provocó una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), del Heroico Cuerpo de Bomberos y de personal de Protección Civil, además del cierre de los carriles centrales y laterales de Insurgentes Norte mientras se realizaban las maniobras para recuperar el cuerpo.

De acuerdo con la SSC, los policías acudieron al cruce de Insurgentes Norte y Montiel tras el reporte de una persona suspendida de un árbol. Al arribar, los cuerpos de emergencia confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

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Como parte de las primeras investigaciones, las autoridades revisaron las cámaras de videovigilancia de la zona, en las que se observa que el hombre subió por su propia cuenta al árbol y posteriormente se arrojó, quedando suspendido.

La zona fue acordonada por los uniformados en espera del arribo de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

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La circulación en ambos sentidos de Insurgentes Norte permaneció afectada durante varios minutos debido a las labores de los cuerpos de emergencia y de los peritos.

LL