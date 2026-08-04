Pachuca. - Autoridades federales aseguraron en Tizayuca, Hidalgo, instalaciones que presuntamente eran utilizadas para el procesamiento ilícito de combustible, donde localizaron más de 456 mil litros de presunto hidrocarburo, además de contenedores y diverso equipo.

Como parte de un operativo derivado de labores de inteligencia realizadas en varios estados, incluido Hidalgo, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y Pemex, ejecutó un cateo tras una investigación sustentada en diversas denuncias y trabajos de inteligencia.

Decomisan más de 456 mil litros de combustible en Hidalgo; aseguran un centro de procesamiento ilícito. Foto: Especial.

Las investigaciones derivaron en la ubicación de instalaciones presuntamente vinculadas con el procesamiento ilícito de combustible. En el sitio, las autoridades aseguraron 456 mil 300 litros de presunto hidrocarburo o producto químico, 32 contenedores con capacidad de mil litros, 25 contenedores con capacidad de cinco mil litros, además de documentos, equipo de cómputo, monitores y un dispositivo electrónico.

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Tanto el inmueble como los indicios fueron asegurados por la Fiscalía General de la República para la realización de los análisis periciales correspondientes.

En otra acción, en la que participaron fuerzas federales y estatales en el municipio de Tula, a la altura de la localidad de Santa Ana Ahuehuepan, se realizó un despliegue operativo en un camino de terracería, donde fueron detectados diversos vehículos presuntamente relacionados con la extracción y el traslado ilegal de combustible.

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Decomisan más de 456 mil litros de combustible en Hidalgo; aseguran un centro de procesamiento ilícito. Foto: Especial.

Durante el operativo fueron aseguradas 12 camionetas, de las cuales dos contaban con reporte de robo vigente. Asimismo, se localizaron 13 mil 600 litros de hidrocarburo, 400 metros de manguera de alta presión y diversos materiales presuntamente utilizados para esta actividad ilícita.

Los vehículos, el hidrocarburo y el material asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones correspondientes.

dmrr/cr