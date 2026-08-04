Cuernavaca.- Un operativo coordinado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas arrojó la localización de un cuerpo humano enterrado en el patio de una vivienda en la colonia El Edén, municipio de Jiutepec.

La intervención se ejecutó durante la madrugada de este martes en un inmueble situado sobre la esquina de las calles Clavel y Pinos, como parte de la ejecución de una orden judicial dictada en una carpeta de investigación por desaparición forzada.

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Tras el hallazgo del punto de entierro, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) procesaron el lugar para la recolección de indicios balísticos y biológicos, coordinando los trabajos de exhumación del cadáver.

Los restos humanos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley y las pruebas genéticas de identificación, en tanto la FGE mantiene abierta la investigación para determinar la identidad de la víctima y ubicar a los responsables.