"La casa de los famosos México" está de manteles largos para celebrar el cumpleaños de Karina Torres, la influencer trans que en tan solo cuestión de días se ha convertido en una de las grandes favoritas del público.

Desde muy temprano, la producción sorprendió a la también youtuber con un pastel, postres y globos que compartió con el resto de los habitantes.

Sus compañeros, aprovecharon el obsequio para cantarle las tradicionales mañanitas, echarle porras y llenarla de abrazos y besos con los que le expresaron su cariño.

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Uno de los momentos más emotivos del festejo fue cuando la creadora de contenido sopló las velas de su pastel y dio un emotivo discurso para agradecer todo lo que ha vivido y crecido en estos 36 años.

Karina afirmó que lo más importante para ella, lejos de la fama, es haber recuperado su salud; y es que, ella misma ha revelado que atravesó por serios problemas de adicciones, los cuales ya dejó atrás.

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"Agradezco a la vida por todo lo que he vivido, que gracias a Dios estoy sin adicciones, eso es lo más importante en mi vida. Y que estoy ahorita... imagínate, cumplir años con tanta celebridad, estar con actores, actrices, cantantes, creadores de contenido top. Entonces es un cumpleaños perrísimo para mí", dijo.

La fiesta se encendió minutos más tarde, cuando los hombres de la casa se reunieron para regalarle un baile sensual mientras entonaban "Happy birthday".

Aldo Rendón, por su parte, decidió tener un detalle con Torres y le obsequió un collar de diamantes que formaba parte de su exclusiva colección de joyas.

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La influencer celebró sus 36 años con el cariño de sus compañeros y el público. Foto: Captura de pantalla.

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