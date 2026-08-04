El director General de Noticias y Comunicación de TV Azteca, Luciano Pascoe, afirmó que "el ánimo censor" del gobierno federal, en alusión a los lineamientos de derechos de audiencias, tiene un destinatario con nombre y apellido: TV Azteca y algunos de sus periodistas.

En una publicación en su cuenta de X, donde señaló que en la mañanera de este martes "la 4T, encabezada por la consejera jurídica, desnudó sus verdaderas intenciones", acusó que "quieren un México que sólo consuma el Canal Once.

"Autoritarios, censores, sin diálogo con la oposición, ocultando los robos millonarios y la colusión total con el narco de sus cientos de funcionarios públicos, solapando ineptos y proyectos de desarrollo inútiles, escudando juniors y nepotismos, construyendo clientelas con dinero público. Así se ve la izquierda mexicana en el poder".

Pascoe aseveró que la democracia sólo sobrevive con una irrestricta libertad de expresión y que "Azteca Noticias no claudicará ahí donde todos ustedes lo han hecho".

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La democracia sólo sobrevive con una irrestricta libertad de expresión.

Resistir esa noción es claudicar ante cualquier sentido democrático.

Todos los que militaron seriamente en la izquierda lo saben. Aunque hoy entierren ese talento democrático entre sus dogmas y prejuicios.… https://t.co/ZnfigVDOSD — Luciano Pascoe (@lucianopascoe) August 4, 2026

"Esto tiene nombre y apellido", afirma Juan Pablo de Leo

Asimismo, el directivo de Azteca reposteó una publicación de adn Noticias en la que el periodista Juan Pablo de Leo, acusó que los lineamientos de derechos de las audiencias no buscan realmente proteger al público.

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"No es una regulación general ni un intento por proteger al público, esto tiene nombre y apellido, son lineamientos claros para callar a Televisión Azteca", sostiene el conductor de noticias.

Y añadió que "no nos vamos a callar, al final de cuentas el periodismo para eso sirve, paras revisar al poder, para hacer un contrapeso al poder, para revisar la corrupción, para revisar la ineptitud, para revisar los excesos y eso es lo que hemos estado haciendo en Televisión Azteca y es lo que vamos a seguir haciendo".

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De Leo también afirmó que en la mañanera de este martes, en Palacio Nacional recurrieron al "ataque directo contra TV Azteca, sacaron del baúl un video de hace más de 25 años para intentar desacreditar al periodista Sergio Sarmiento".

Aseveró que desde el gobierno buscan crear una "cortina de humo", hacerle creer a los ciudadanos que "esto es un pleito entre el gobierno y un medio de comunicación", sin embargo consideran que "no es una disputa política; es un intento desesperado por silenciar a la crítica".

mcc