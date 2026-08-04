La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que desarticuló cuatro centros de procesamiento ilícito de combustible en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, en los que se aseguraron más de un millón de litros de petrolíferos y químicos, en el marco de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.

Resultado de la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Pemex Logística, la institución señaló que ubicó dos inmuebles en San Luis Potosí y uno en Hidalgo y Morelos, respectivamente.

Mediante un comunicado, reportó que denuncias anónimas recibidas por el Ministerio Público Federal (MPF) advirtieron la existencia de una instalación tipo nave ubicada en San Luis Potosí capital, a la cual ingresaban de manera constante autotanques.

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Ante ello, afirmó, agentes de la FGR dieron cumplimiento a una orden de cateo, donde aseguraron ocho tanques de 80 mil litros aproximadamente, ocho cilindros horizontales sin medios de identificación, seis cilindros verticales, 894 tótems (contenedores) de mil litros cada uno, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico diésel, una máquina roscadora o tarraja eléctrica portátil para tubos, así como otros objetos y el inmueble.

Además, una planta de luz o generador diésel, entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, equipo de cómputo, 40 cinchos de seguridad para escotilla de pipa, documentación diversa y una camioneta tipo pick up.

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FGR desarticula cuatro centros de procesamiento ilícito de combustible en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos (04/07/2026). Foto: Especial

Asimismo, la Fiscalía General de la República refirió que en Laguna de San Vicente, San Luis Potosí, aseguró un predio, en el que se decomisaron 18 tanques verticales, dos líneas de producción de hidrocarburo, alrededor de 40 mil litros de petrolífero tipo petróleo crudo y diésel, una toma de muestra de ácido sulfúrico, dos frascos de color ámbar con características de hidrocarburo, una muestra de hidrocarburo y documentación diversa.

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En Tizayuca, Hidalgo, las autoridades ministeriales también aseguraron un inmueble, en el que se encontraron 32 contenedores con capacidad para mil litros, 25 contenedores con capacidad para 5 mil litros, 456 mil 300 litros de posiblemente hidrocarburo o producto químico, documentación diversa, un aparato electrónico, monitores y equipo de cómputo.

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Por último, la FGR agregó que recibió una denuncia en la que se señalaba que, en el municipio de Cuautla, Morelos, se observaba el ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas, además de un olor fuerte a hidrocarburos y químicos.

Por lo que, tras el cateo, logró el aseguramiento del inmueble, seis muestras recabadas de los contenedores localizados, documentación diversa y talones de cheques.

FGR desarticula cuatro centros de procesamiento ilícito de combustible en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos (04/07/2026). Foto: Especial

FGR desarticula cuatro centros de procesamiento ilícito de combustible en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos (04/07/2026). Foto: Especial

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