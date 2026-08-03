A un día de la recuperación de instalaciones del Canal Once tras la retención por más de dos meses por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la directora del canal, Renata Turrent, informó que la Videoteca, que albergaba un acervo histórico de 67 años, sufrió daños.

En un video publicado en su cuenta de X, Turrent aseguró que tras la liberación de las instalaciones, se notificó a la Fiscalía General de la Republica para que se realizara la inspección general.

Turrent explicó que “ayer, aproximadamente 120 trabajadores y una servidora ingresamos al Canal 11 después de más de dos meses de toma por un grupo de estudiantes que demandan cuestiones ajenas a las atribuciones de esta emisora”.

Lee también Gobierno ve posibles daños al acervo de Canal Once tras dos meses de ocupación; Sheinbaum confirma carpetas de investigación

“Al entrar a la institución nosotros hicimos de conocimiento de la Fiscalía General de la República para que ellos y ellas pudieran hacer una inspección general de las instalaciones, incluyendo la videoteca, donde desgraciadamente encontraron presuntos daños, mucho desorden”, relató.

Aseguró que las investigaciones por parte de las autoridades siguen su curso y se acotará como evidencia el estado de en el que fue entregado el Canal.

[Publicidad]

Beatriz Eugenia Cid, encargada de la Videoteca externa e interna afirmó haber sido testigo del primer vistazo a las condiciones del edifico junto con las autoridades.

Lee también IPN alerta riesgo para acervo histórico de Canal Once; toma de instalaciones impide su preservación, asegura

"Si es una perdida muy grande, vamos a empezar un inventario de que es lo que esta dañado y del que sí este. Tenemos que se hayan llevado algo", dijo Cid.

[Publicidad]

Para finalizar, Turrent informó que comenzaran a trabajar "de manera inalcanzable para rescatar y recuperar todo lo que sea posible".

La Videoteca del Canal Once contiene parte de la memoria audiovisual de la nación y nos pertenece a todos y todas.



Le informamos al pueblo de México que, una vez que la FGR realizó las acciones correspondientes el día de ayer, ingresamos a la Videoteca y desgraciadamente… pic.twitter.com/Y2z4ruKGUA — Renata Turrent (@rturrent) August 3, 2026

Canal Once inicia restablecimiento de operaciones

Canal Once informó a través de un comunicado que este lunes comenzaron los trabajos para restablecer las operaciones en sus instalaciones y el retorno gradual de sus producciones a los foros y espacios de la emisora, luego de recuperar el inmueble tras permanecer 74 días ocupado.

Detalló que la recuperación de las instalaciones se realizó de manera pacífica, con la presencia de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de un notario público.

[Publicidad]

Asimismo, indicó que, una vez recuperado el inmueble, se solicitó la intervención de la Fiscalía para realizar los peritajes correspondientes y precisó que ninguna de las áreas, incluida la Videoteca, fue intervenida antes de la llegada de las autoridades.

Durante las primeras inspecciones, Canal Once confirmó que se detectaron presuntos daños en su acervo histórico audiovisual, los cuales ya son documentados para integrarlos a la carpeta de investigación.

La emisora señaló que en los próximos días dará a conocer los resultados de la evaluación técnica de sus instalaciones y del estado de su patrimonio audiovisual, así como las acciones que emprenderá para su recuperación y conservación.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov