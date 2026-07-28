La toma de las instalaciones de Canal Once por un reducido grupo de paristas ha comenzado a generar afectaciones que ponen en riesgo la conservación de uno de los acervos audiovisuales más importantes del país, integrado por 67 años de historia nacional y reconocido internacionalmente por su valor educativo y cultural, advirtió el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

A través de un comunicado, el IPN alertó que la ocupación de las instalaciones de la televisora impide realizar labores cotidianas de operación, mantenimiento y resguardo de materiales que documentan buena parte de la historia política, social, cultural, científica y educativa de México.

Señaló que Canal Once ha recibido en dos ocasiones el máximo reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como televisora educativa y cultural, por lo que existe preocupación por las posibles afectaciones a su patrimonio documental.

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De acuerdo con el Politécnico, especialistas en digitalización de archivos, movimientos sociales, así como escritores y cronistas han expresado inquietud por la situación que enfrenta la emisora.

Entre ellos se encuentra el escritor Fabrizio Mejía Madrid, quien cuestionó la ocupación de un medio público de comunicación. “No recuerdo movimiento social alguno que haya tomado un medio de comunicación para no usarlo y, en cambio, sí destruirlo”, escribió en un artículo citado por el IPN.

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El periodista Pedro Miguel también manifestó preocupación por el resguardo del archivo histórico de la televisora.

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“Este acervo que está en riesgo son 67 años de historia nacional que tiene una importancia fundamental para el país y el hecho de no poder ingresar al mismo implica que no se puede preservar como se debiera lo que es un discurso de la nación”, señaló.

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Canal Once inició transmisiones el 2 de marzo de 1959 y es considerada la televisora pública más antigua de América Latina. A lo largo de más de seis décadas ha construido un archivo audiovisual que documenta acontecimientos históricos, expresiones culturales, avances científicos y procesos educativos que forman parte de la memoria colectiva del país.

Entre los materiales que resguarda destaca el archivo audiovisual de la periodista y escritora Cristina Pacheco, inscrito por la UNESCO en el Registro Memoria del Mundo de México debido a su valor documental.

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El acervo también conserva registros históricos como las emisiones de “Hoy en la Cultura”, considerado el primer programa cultural de la televisión mexicana, así como la clase de matemáticas con la que la emisora inició transmisiones hace 67 años.

Además, incluye cobertura de acontecimientos como el levantamiento del EZLN, el Fobaproa, procesos electorales federales, el movimiento estudiantil de 1968, los hechos de Atenco y el surgimiento de grupos de autodefensa en Michoacán, entre otros episodios relevantes de la vida nacional.

El IPN sostuvo que la permanencia de los paristas en las instalaciones limita el acceso de personal especializado encargado de preservar, monitorear y dar mantenimiento a este patrimonio audiovisual.

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Canal Once ha sido distinguido con diversos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo, galardones Promax y BDA Latinoamérica, además de los reconocimientos de la UNESCO por su labor educativa y cultural.

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