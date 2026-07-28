Territorium Life envío una carta a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la que asegura que la plataforma a su cargo operó “conforme a lo previsto” y ejecutó los requerimientos tecnológicos y de seguridad establecidos para la aplicación y que la integridad de la evaluación depende de la seguridad tecnológica, pero también de la seguridad académica.

La firma, dirigida por Eduardo Bárzana, y firmada por Carlos Guillermo Elizondo Ancer y Gerardo de Jesús Sáenz González, ofreció a la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 colaboración técnica.

Afirmaron que la integridad de una evaluación de alta demanda como es el examen de ingreso a la UNAM no depende exclusivamente de la infraestructura tecnológica, sino que, indicaron, “requiere la coordinación de dos componentes inseparables: la seguridad tecnológica y la seguridad académica”.

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"Celebramos la decisión de la UNAM de conformar una Comisión Técnica para revisar este proceso. La participación de especialistas independientes constituye una oportunidad para analizar con profundidad lo sucedido, identificar áreas de fortalecimiento y construir mejores condiciones para futuros procesos de admisión", comentó.

Agregó que en el centro del proceso de revisión deben estar las personas que contestaron la prueba de ingreso a la licenciatura, debido a que, al buscar un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México, dedican tiempo al estudio, hay esfuerzo de su familia detrás "y la esperanza de transformar su vida por medio de la educación.

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Seguridad tecnológica y académica

La empresa agregó que la experiencia nacional e internacional demuestra que la integridad de una evaluación de alta demanda, como lo es la prueba de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, necesita de dos componentes: La seguridad tecnológica y académica.

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De acuerdo con Territorium, la primera clase está a cargo de proteger la identidad de las y los aspirantes, de asegurarse de que la plataforma esté disponible, de su supervisión y la detección de comportamientos extraños.

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El segundo tipo resguarda el contenido del examen, el orden de las preguntas y las opciones, y "el control de su exposición entre distintos grupos, horarios y jornadas".

Acerca de Territorium

Territorium Life informó que nació hace 14 años, fundada por dos jóvenes mexicanos que cursaban el segundo semestre de la universidad y buscaban desarrollar tecnología educativa.

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La empresa asegura que, desde entonces, su objetivo ha sido impulsar la inclusión, la equidad y el acceso a la educación. Actualmente, afirma que su tecnología es utilizada por más de 300 instituciones educativas en Estados Unidos, América Latina, Medio Oriente y Sudáfrica.

Asimismo, señala que ha participado en la aplicación de más de seis millones de exámenes en todo el mundo, bajo "estrictos estándares de seguridad, disponibilidad y operación tecnológica".

Territorium Life también destaca que ha competido a nivel internacional con algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo y que, desde 2024, trabaja en conjunto con la UNAM como proveedora de la plataforma y de los mecanismos de seguridad tecnológica utilizados en el proceso de admisión.

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Controversia tras resultados

Después de la publicación de los resultados del primer examen de admisión para ingresar a la UNAM, cientos de aspirantes y académicos denunciaron presuntas irregularidades en el proceso para obtener un lugar en una licenciatura.

Ante la polémica, la Máxima Casa de Estudios decidió suspender temporalmente el proceso de inscripción e iniciar una revisión de lo ocurrido.

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La decisión dividió a la comunidad estudiantil: por un lado, aspirantes rechazados exigieron el regreso del examen presencial y denunciaron el presunto uso de inteligencia artificial (IA) para responder la prueba; por otro, estudiantes aceptados demandaron que se respetaran los resultados, al asegurar que obtuvieron su lugar por mérito propio.

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Las protestas comenzaron el pasado 27 de julio, cuando un grupo de aspirantes rechazados se manifestó frente a la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria (CU). Luego, estudiantes que sí fueron admitidos también expresaron su inconformidad y defendieron la validez de los resultados.

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En medio de las movilizaciones, la UNAM instaló una Comisión Técnica, para revisar las presuntas irregularidades detectadas en el primer examen en línea encabezada, por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, la instancia permanece en sesión permanente y analizan tanto el procedimiento de aplicación como los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

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