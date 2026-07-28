Luego de que se disputaran los nueve partidos de la segunda fecha del naciente torneo del futbol mexicano, la tabla de posiciones comienza a sufrir varios movimientos.

De momento, el Tijuana, el Cruz Azul, el Atlas y el Necaxa son los únicos equipos que han podido sumar los seis puntos que se han disputado. Sin embargo, los Xolos se encuentran en la cima de la clasificación, gracias a su diferencia de goles (+3).

Junto a dichos clubes, el América también se mantiene invicto luego de sus primeros dos duelos, pero cuenta con cuatro unidades al ganar el primero y empatar el segundo.

Después, se encuentran el Pachuca, el Monterrey, el Puebla, el Querétaro, las Chivas y los Pumas con tres puntos. Luego están el Atlético San Luis, el Atlante y los Tigres que sólo han podido obtener una unidad.

Mientras que, en el fondo de la tabla, están el Santos, el León y el FC Juárez; los tres todavía no tienen puntos. Por la diferencia de anotaciones (-2), los Bravos son los últimos clasificados; incluso, no han podido anotar ni un solo gol.

El próximo viernes arrancará la Jornada 3 con tres partidos, por lo que cada equipo tendrá una nueva oportunidad para sumar puntos. Los primeros juegos de la siguiente fecha contarán con la presencia de dos de los "grandes" del futbol mexicano.

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Cabe resaltar que, de los nueves encuentros programados para la tercera fecha, sólo dos serán transmitidos por televisión abierta, es decir, siete pasarán por TV privada.

Aunque, los dos que sí podrán verse de manera gratuita son de dos de los equipos grandes de la Liga MX.

¿Qué partidos de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX serán transmitidos por televisión abierta?