Aún con el cansancio reflejado en el rostro, Rodrigo Pacheco miró al cielo. Segundos después, el tenista mexicano se persignó y sonrió para el público del Estadio Alejandro Burillo: tardó cuatro años, pero por fin llegó su primera victoria en el Abierto de Los Cabos.

Pese a que se le escapó el primer set, Pacheco Méndez remontó y eliminó al japonés Sho Shimabukuro por 6-7, 7-5 y 6-2 en un tiempo de dos horas y cincuenta minutos.

“Hay que seguir trabajando día con día. Mañana tenemos un partido muy difícil. Realmente no tengo nada que perder, pero sí mucho que ganar. Toda la mejor experiencia para mí. De aquí en adelante, todo es ganancia. Mi primera victoria en el Abierto de Los Cabos es un sueño hecho realidad”, festejó el tenista yucateco.

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¡Venga, Rodri! 🫂 🇲🇽



🎾 El mexicano Rodrigo Pacheco consiguió su primera victoria en el Abierto de Los Cabos, después de vencer al japonés Sho Shimabukuro.



👉 Así celebró junto con el público del Estadio Alejandro Burillo. pic.twitter.com/9DJk03otWq — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 29, 2026

Ésta fue la primera victoria de Rodrigo Pacheco en un cuadro principal del Abierto de Los Cabos, donde recibió una “wild card” para formar parte del torneo ATP 250. Sin embargo, el camino para avanzar a la segunda ronda no fue fácil: “Sufrí un accidente que me hizo estar siete semanas fuera de la cancha cuando venía en mi mejor momento. [...] Hace dos semanas sentía un vacío porque, a pesar de que todo iba muy bien, tenía que volver a empezar. Sucedieron algunas cosas y decidí cambiar de equipo, lo cual me dio una motivación muy grande”, reconoció en conferencia de prensa.

Para firmar una noche histórica, Pacheco Méndez se convirtió en el primer tenista mexicano que consigue triunfos tanto en el Abierto Mexicano de Tenis, como en el Abierto de los Cabos. Es decir, las dos paradas del ATP Tour en territorio mexicano.

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🎾 Tras su histórica y primera victoria en el Abierto de Los Cabos, el mexicano Rodrigo Pacheco reveló que decidió cambiar de equipo después de vivir semanas complicadas.



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¿Qué sigue para Rodrigo Pacheco en el Abierto de Los Cabos?

En singles, el siguiente rival de Rodrigo Pacheco será el canadiense Denis Shapovalov, quien eliminó al australiano Rinky Hijikata por 2-6, 6-3 y 6-2.

“Pues está muy difícil. Es un gran jugador que ganó aquí el año pasado. Viene con mucha confianza para defender el título. [...] Estuvo en el Top 10 y tiene una experiencia infinitamente mayor a la mía, pero las ganas las voy a tener. Voy a confiar en mí e intentar hacer lo que pueda. Sirve la oportunidad para apretar y confiar”, concluyó Pacheco.

En la categoría de dobles, competirá junto con el olímpico de Río 2016, Santiago González. Ésta será la primera vez que ambos formarán pareja, dando paso a una combinación entre juventud y experiencia.

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Después de una larga espera, Rodrigo Pacheco celebra su primera victoria en el Abierto de Los Cabos - Foto: Abierto de Los Cabos

Por su parte, el canadiense Denis Shapovalov sufrió en el primer set ante Rinky Hijikata, pero logró remontar para asegurar su boleto a los Octavos de Final.

“Enfrentaré a un mexicano en México. Espero que los aficionados no estén afuera del hotel con serenata, como en la Copa del Mundo”, bromeó el campeón defensor.

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En el Abierto de Los Cabos, ¿qué espera Denis Shapovalov de su próximo rival, Rodrigo Pacheco? 🧐 🎾



🎙️ “Enfrentaré a un mexicano en México. Espero que los aficionados no estén afuera del hotel con serenata, como en la Copa del Mundo”, bromeó el campeón defensor. pic.twitter.com/JqEtNUNN45 — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 29, 2026

OPPO y Telcel reafirman su apoyo al tenis mexicano acompañando a Rodrigo Pacheco y Santiago González, quienes competirán por primera vez juntos en dobles, protagonizando uno de los momentos más esperados del torneo.