Durante un entrenamiento, Grigor Dimitrov sufrió una lesión que derivó en una bursitis en la pierna, por lo que no competirá en el décimo aniversario del Abierto de Los Cabos.

A través de un comunicado, el torneo mexicano informó la baja del tenista búlgaro. “Le deseamos una pronta y completa recuperación. Esperamos volver a recibirlo pronto porque ésta siempre será su casa”, se lee en la publicación.

Por su parte, Dimitrov lamentó que no podrá participar en el ATP 250. “Desafortunadamente en Los Cabos, durante un entrenamiento el pasado viernes, sentí incomodidad en mi pierna. Esto me impidió practicar a lo largo del fin de semana. […] Después de una revisión médica, me dijeron que descansar para recuperarme será la mejor opción. Lo siento mucho, realmente quería jugar aquí con los increíbles aficionados mexicanos”, escribió en su cuenta de Instagram.

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En días anteriores, el tenista búlgaro fue captado en compañía de su pareja sentimental, Eiza González. La actriz mexicana asistió a una sesión de entrenamiento antes del torneo, donde mostró su apoyo al número 140 en el ranking de la ATP.

Comunicado oficial: pic.twitter.com/CrrqEEj3Qj — Mifel Tennis Open by Telcel Oppo (@MifelTennisOpen) July 28, 2026

Originalmente, el camino de Grigor Dimitrov iniciaría contra el francés Moïse Kouamé en las canchas del Cabo Sports Complex. El encuentro estaba planificado para el martes, 28 de julio.

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¿Qué tenistas competirán en el cuadro principal del Abierto de Los Cabos?

Este lunes, 27 de julio, iniciará el cuadro principal de singles.

Además del campeón defensor Denis Shapovalov, también competirán figuras del ranking internacional de la ATP como Jiri Lehecka, Francisco Cerúndolo, Luciano Darderi y Karen

Khachanov.

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En el primer día del torneo, Gabriel Diallo enfrentará a Tristan Boyer. Mientras que Alex Hernández jugará contra Bernard Tomic y Cameron Norrie peleará ante Aleksandar Kovacevic, finalista en la edición anterior.