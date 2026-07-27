México sabía que la prueba sería muy diferente a la de su debut. Frente a una Costa Rica ordenada, intensa y dispuesta a competir cada balón, el Tricolor tuvo que mostrar carácter para sacar adelante uno de los encuentros más exigentes de la fase de grupos del Campeonato Sub-20 de la Concacaf.

Con esfuerzo, concentración y paciencia, el equipo dirigido por Alex Diego encontró la manera de imponer condiciones para sumar una valiosa victoria (2-0) y llegar a seis puntos en el torneo.

La advertencia de Alex Diego en la previa terminó por hacerse realidad. Costa Rica fue un adversario incómodo, competitivo y con argumentos suficientes para poner en aprietos a México. Sin embargo, el combinado azteca encontró la forma de superar los momentos de mayor presión y dar un paso importante en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda con paso perfecto.

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#Sub20 | Lo que estaban esperando. 😎



Aquí les dejo el GOL con el que nos adelantamos en el marcador esta noche.



¡Muy bien, Camberos! 👏#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️pic.twitter.com/hNViEeSrfo — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 28, 2026

Luego de un primer tiempo lleno de infracciones, en el que ambos equipos privilegiaron la intensidad sobre el buen futbol, México encontró la oportunidad de abrir el marcador. Una falta sobre Santiago Sandoval dentro del área fue sancionada como penalti, y Hugo Camberos se encargó de convertir la pena máxima al minuto 42 para darle la ventaja al Tricolor antes del descanso.

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Ya en la segunda mitad, México salió decidido a ampliar la ventaja y buscar el gol que le diera mayor tranquilidad. El panorama se complicó tras la expulsión del arquero Juan Liceaga. Lejos de venirse abajo, el equipo mostró carácter y encontró el segundo tanto en su momento más complicado. Santiago Sandoval aprovechó una oportunidad frente al arco y, con una definición de gran calidad, firmó el (2-0) al minuto 59.

Con todo en su contra Costa Rica intentó, pero al final fueron más los intentos mexicanos, que se quedaron a centímetros del tercero.