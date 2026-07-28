La Secretaría de Economía informó que fallo del arbitraje internacional entre México y Vulcan Materials Company dio la mayor parte de la razón al gobierno mexicano.

Por lo que solamente deberá de pagar el 1% del total del reclamo que hizo dicha empresa estadounidense, que originalmente pidió una indemnización de mil 700 millones de dólares por una supuesta expropiación indirecta, de acuerdo con datos de la dependencia.

“El fallo final del Tribunal Arbitral emitido el día de hoy desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa, salvo una medida relacionada con la clausura de un predio de Calica, ocurrida en enero de 2018. Cabe señalar que esta medida representa menos del 1% del monto original reclamado”, lo que se traduciría en 17 millones de dólares.

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“Sin embargo, el Gobierno de México analiza detalladamente la decisión del Tribunal Arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance”, es decir, una apelación.

La empresa reclama que las autoridades ambientales le cerraron la mina, donde extraían piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo, porque decretaron que ese lugar es zona protegida.

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La empresa que operaba Vulcan en dicha localidad se llamaba Calizas Industriales del Carmen, a la cual le clausuraron el predio, por lo que en 2018 inició la controversia en contra del gobierno mexicano.

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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial estudió este caso.

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En un comunicado, la Secretaría de Economía dijo que “refrenda su compromiso a favor de la inversión extranjera que trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente, así como con el respeto a las reglas y procedimientos contenidos en los tratados internacionales como elemento fundamental para brindar la certidumbre jurídica que hace posible el desarrollo económico”.

Por su parte, la empresa estadounidense reportó a la bolsa de valores de Nueva York que el tribunal arbitral “determinó que México violó el TLCAN en varios aspectos. Sin embargo, la concesión de daños y perjuicios monetarios a Vulcan por las violaciones de México fue insignificante. De acuerdo con las normas aplicables, la decisión permanecerá confidencial hasta que esté disponible públicamente”.

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