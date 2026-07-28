Madrid. A partir de este lunes, España y Francia enfrentan días clave para controlar los incendios ante la llegada de una nueva ola de calor, después de que el fuego asolara las inmediaciones de Madrid y el suroeste francés.

España afrontó ayer horas difíciles en la lucha contra los graves incendios forestales que asuelan el país, especialmente en el centro peninsular —Madrid, Ávila y Toledo— y en Castellón, al este, y que afectan ya a más de 171 mil personas, entre evacuadas o confinadas.

A pesar de que el gobierno español informó de una “evolución positiva” durante las últimas horas, la situación aún es “muy compleja”.

A los incendios en los alrededores de Madrid se suma otro foco en el este del país, en Castellón, donde el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que “quedan horas difíciles, horas complejas, vamos a tener un aumento de las temperaturas”.

La nueva ola de calor se prevé para este miércoles, la cual elevará el riesgo de incendios a niveles extremos en el país.

Los incendios prendieron rápidamente por la vegetación seca por las sucesivas olas de calor que comenzaron en mayo y la falta de lluvia, y en la zona de Madrid y sus alrededores, el fuego avanzó por decenas de miles de hectáreas y obligó a desalojar a 75 mil personas de sus casas o sus lugares de vacaciones. En Cebreros, a unos 100 kilómetros de Madrid, el cielo está cubierto de humo blanco y huele a quemado. En las afueras todavía hay vegetación ardiendo.

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David Sánchez, un pintor y decorador de 48 años, es uno de los desalojados que pudo volver este lunes a su domicilio y a su regreso encontró sus plantaciones quemadas. “A mí se me han quemado muchas olivas y pistachos, ¿sabes? Pues ahora a limpiarlo y a volver a plantar y ya está (...) Y es que volvió a activarse el fuego ahí abajo”.

Ese fuego, originado en la provincia de Ávila, pero que se ha extendido a la región de Madrid, es el “mayor incendio forestal de la historia reciente” de España, con casi 50 mil hectáreas afectadas, afirmó el domingo el gobierno.

En Francia, el incendio creó una monstruosa nube con rayos que provocaron más llamas.

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Un incendio forestal en el suroeste de Francia se expandió con tal intensidad que su columna de humo se convirtió en una tormenta eléctrica, generando rayos que iniciaron nuevos focos más allá del incendio original, informaron las autoridades francesas.

La nube de tormenta también desató vientos violentos y erráticos capaces de empujar las llamas en todas direcciones.

El servicio departamental de bomberos y rescate señaló que el incendio había generado un pirocumulonimbo alrededor de las 18:20 del viernes, dos días después de que estalló la conflagración. La nube perdió fuerza por la noche, a medida que la humedad iba en aumento, y luego se formó de nuevo en varias ocasiones.

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El incendio estalló cerca de Saumos el 22 de julio y desde entonces ha consumido más de 420 kilómetros cuadrados de bosques y matorrales, ha dañado más de 240 viviendas y ha obligado a 220 mil personas a evacuar en Gironde.

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