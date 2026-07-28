El equipo de estudiantes de la escuela secundaria Oficial 315 “Torres Quintero” en Zumpango, Estado de México, que desarrolló un robot para exploraciones arqueológicas, logró viajar a Sidney, Australia, para representar a México en el FIRST LEGO League Asia Pacific Open Championship 2026, que se realizó del 9 al 12 de julio.

Tras dificultades para obtener recursos para asistir al concurso, el gobierno del Estado de México y el Consejo Mexiquense de Ciencias y Tecnología apoyaron a los estudiantes y a sus profesores para hacer el viaje y compartir su creación a nivel internacional.

El resultado para el equipo mexicano fue el tercer lugar en una de las 4 categorías del concurso: el Core Values (Valores Fundamentales), por la dedicación, trabajo en equipo, apertura y la representación de la cultura mexicana a través de la danza, dice onathan Escobar, maestro de secundaria y entrenador del equipo.

Reconocen en Australia a los creadores de robot mexicano

Pese a las dificultades económicas, de idioma y de tiempo, Escobar reconoce el esfuerzo de su equipo, que incluso se enfrentó a entrevistas en inglés, lo que muestra el trabajo serio de los estudiantes y se convierte en una importante experiencia para su futuro académico. “Estábamos enfocados en la categoría de Innovación, pero no tuvimos las baterías del robot a tiempo por cuestiones del aereopuerto, lo que nos restó puntos, sin embargo, los jueces nos dijeron que el robot era un gran trabajo, pero no tenerlo a tiempo nos afectó, aun así, conseguimos el tercer lugar en la categoría de Core Values, que es muy importante”, explica.

El profesor dice que uno de los momentos clave fue la participación del equipo en una noche cultural, donde, a través de la danza, mostraron la cultura mexicana. “Los chicos empezaron con una representación del Día de Muertos, luego el Jarabe Tapatío, luego una canción estilo cumbia con máscaras de luchador, esa actividad fue la que más tuvo comentarios en el evento; considero que llenamos el escenario de folclor y color, los equipos de japoneses, tailandeses, españoles nos felicitaron por el acto”, narra.

Sobre el reconocimiento al equipo mexiquense, Escobar explica que la decisión del jurado también se basó en la forma en que los jóvenes lograron conectar con los chicos de otros países. “Premiaron nuestra forma de trabajar en equipo, el respeto a los demás, la inclusión, la cooperación, la capacidad de resolver problemas en equipo, y vieron esa unión de los muchachos con los otros países”, explica.

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Escobar subraya que el robot creado por los alumnos, está inspirado en los que utiliza el arqueólogo Sergio Gómez para sus exploraciones debajo de la Pirámide de la Serpiente Emplumada, será donado una vez que inicie el nuevo ciclo escolar a la Zona Arqueológica de Teotihuacán, para que Gómez y su equipo hagan uso de él en futuras investigaciones.

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