Las empresas que pertenecen al ecosistema de la inteligencia artificial (IA) están vendiendo más que nunca en el extranjero.

México exportó mercancías por valor total de 72 mil 551 millones de dólares en junio y es la mayor cifra mensual desde que hay registro en el Inegi, a partir de 1980.

Los envíos se dispararon 34.4% en comparación con el mismo mes del año pasado y se trata del avance más rápido desde mayo de 2021.

Fuente: Inegi

El crecimiento ha sido liderado por empresas dedicadas a la fabricación de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, productos de la minerometalurgia y maquinaria, así como mercancías para procesos industriales, expuso el director de Análisis en Valdez Capital, Carlos Hernández García.

“Parte de este dinamismo responde al aumento en la demanda de insumos vinculados con la expansión de la infraestructura para la IA”, dijo a EL UNIVERSAL.

“Esta tendencia puede mantenerse en los próximos trimestres, considerando que diversas compañías en Estados Unidos continúan anunciando ambiciosos planes de inversión en gasto de capital para ampliar sus capacidades tecnológicas y de centros de datos”, comentó.

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Especialistas de Banorte destacaron el apetito de la Unión Americana por manufacturas mexicanas con las mercancías relacionadas a la inteligencia artificial como las protagonistas.

Empresas taiwanesas

Señalaron que la participación de compañías taiwanesas en el ensamblaje de insumos que tienen que ver con la IA es sustancial. Foxconn, Quanta, Wistron/Wiwynn, Inventec y Pegatron pertenecen a este ecosistema. Esto es relevante, ya que parte de sus productos se producen en México.

En particular, Foxconn concentra la manufactura de racks para servidores y sus fábricas de Ciudad Juárez y Guadalajara cubren parte de esta producción. Quanta opera en García, Nuevo León, con alrededor de 2 mil empleados fabricando productos electrónicos para el uso de tecnologías de la información. En conjunto con Lenovo, exporta a más de 60 países.

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Wistron/Wiwynn opera desde Ciudad Juárez, donde abrió una planta en 2024 con una inversión de 40 millones de dólares para procesos de inserción y ensamble final de servidores. Tiene planes de expansión hacia 2030.

También en Juárez, Pegatron se especializa en equipos electrónicos, desarrollo de componentes y en hardware, explicaron en Banorte.

Las expectativas de estas empresas taiwanesas indican que la demanda por los insumos de IA seguirá una senda creciente. Esto estará fincado tanto en las proyecciones de sus conglomerados como en los boletines oficiales de pedidos de exportación.

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Automotrices

Las mercancías con la etiqueta Made in Mexico, excluyendo las petroleras, que cruzaron hacia EU, rebasaron por primera vez los 60 mil millones de dólares en junio, 35.8% más que hace un año.

Las exportaciones automotrices se elevaron 7%, ya que deben cubrir un arancel de 25% sobre el contenido no estadounidense, más otro adicional por las piezas que incumplan con las reglas del T-MEC. Sin embargo, crecieron 11.3% hacia el resto del mundo.

Los envíos automotrices alcanzaron un valor de 17 mil 565 millones de dólares durante el mes pasado y significaron 24% de las exportaciones totales.

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Importaciones

El Inegi también dio a conocer que México importó mercancías por valor de 68 mil 461 millones de dólares en junio y también es la mayor cifra mensual en la historia.

Las compras en el extranjero se elevaron 28% y se trata del avance más rápido desde junio de 2022. En particular, las importaciones de bienes intermedios no petroleros, utilizados como insumos por la industria, aumentaron 31.1%.

Con este resultado, la balanza comercial anotó un superávit de 4 mil 90 millones de dólares durante junio, el cuarto mes consecutivo con saldo a favor y la racha positiva más larga desde 2020.

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