En el Abierto de Los Cabos, el camino del estadounidense Aleksandar Kovacevic terminó mucho antes de lo esperado. El finalista de hace un año fue eliminado en la primera ronda del torneo por el británico Cameron Norrie, campeón en el 2021, con parciales de 6-4 y 6-1.

Norrie aseguró que, aunque hoy cuenta con mayor experiencia en el circuito de la ATP, desea recuperar la misma ambición que lo llevó a conquistar el título en Los Cabos hace cinco años. “Para ser honesto, no hay mucha diferencia. En aquel entonces estaba hambriento por la victoria. [...] Me gustaría tener esa hambre del viejo Cameron. Siento que mi tenis ha mejorado, así como mi experiencia en el tour, pero sigo siendo el mismo y quiero seguir peleando como en ese entonces”, recordó en conferencia de prensa.

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¿Qué ha cambiado desde que Cameron Norrie fue campeón del Abierto de Los Cabos en el 2021? 🤔



🎾 El tenista británico habló de su crecimiento desde la vez que conquistó el primer título de su carrera.



🎙️ “Desearía tener el hambre de ese Cameron”. pic.twitter.com/83aKp2iMY5 — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 28, 2026

Ésta es la séptima vez que regresa al torneo mexicano, donde conquistó el primer campeonato de su carrera. Pese al calor que se siente en la península de Baja California, el tenista británico reconoció que “Los Cabos es un torneo que significa mucho para mí. [...] Es un lugar en el que me encanta jugar en esta época del año”.

En un escenario distinto, el mexicano Alex Hernández cayó por 6-1 y 6-0 ante el australiano Bernard Tomic. Solo le bastaron cuarenta y siete minutos para sepultar a su rival, por lo que avanzó a la segunda ronda en el partido más corto de la temporada del ATP Tour.

Asimismo, el estadounidense Tristan Boyer derrotó al canadiense Gabriel Diallo por 7-5 y 6-2, mientras que el hongkonés Coleman Wong superó por 6-3 y 6-4 al estadounidense Darwin Blanch.

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Alex Hernández en la primera ronda del Abierto de Los Cabos, durante su duelo ante el australiano Bernard Tomic - Foto: Abierto de Los Cabos

México, con vida en el Abierto de Los Cabos

Pese a la eliminación de Alex Hernández, el cuadro principal del Abierto de Los Cabos aún tendrá presencia mexicana. Rodrigo Pacheco, quien recibió una “wild card” para formar parte del torneo ATP 250, debutará contra el japonés Sho Shimabukuro.

En la categoría de dobles, Pacheco Méndez hará pareja con Santiago González, mientras que Alex Hernández regresará a la acción junto al colombiano Nicolás Mejía. Por su parte, Luis Carlos Álvarez y Alan Magadán también competirán en el cuadro de dobles. A ellos se le sumará Miguel Ángel Reyes Varela, quien formará dupla con el bielorruso Ivan Liutarevich.

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