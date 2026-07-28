La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que tiene un buen gabinete en la administración capitalina y consideró que así continuará. Durante su conferencia de prensa, de este lunes, se le preguntó acerca de las versiones sobre posibles cambios en su gabinete, ahora que terminó el Mundial y de cara a las elecciones del próximo año. Ella respondió que en el caso de que los hubiera, los informaría con antelación.

“Sobre cambios, si los hubiese, estaríamos informando con antelación a todos ustedes. Tenemos un buen gabinete y así considero que vamos a continuar”, sostuvo.

En los casi dos años que lleva Brugada Molina al frente de la actual administración, se han realizado diversos cambios en su gabinete. Los más recientes ocurrieron en abril pasado cuando hubo ajustes en las titularidades en las secretarías de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), donde salió Araceli Damián para llegar Pablo Yanes, quien dejó la de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México (Metrópolis), la cual es ocupada actualmente por Enrique Irazoque Palazuelos.

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