A más de tres meses de su inauguración, la Ciclovía Gran Tenochtitlán que va sobre Calzada de Tlalpan enfrenta la invasión de motociclistas y automovilistas, así como obstáculos como frentes de obra, casi a la altura del Metro Chabacano, además de que usuarios de scooters y hasta los ciclistas incumplen las reglas de tránsito.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, de Chabacano a San Antonio Abad, se pudo observar que hay invasión del carril exclusivo por parte de automóviles que lo utilizan para estacionarse o detenerse momentáneamente; además de motocicletas que aprovechan la ciclovía para evadir el tráfico vehicular.

En tanto, bicicletas mecánicas, bicicletas eléctricas y scooters circulan constantemente en sentido contrario, generando conflictos con quienes transitan correctamente y reduciendo el margen de reacción ante un posible accidente.

Hay un frente de obras que obstruye el paso en la ciclovía en la esquina de San Antonio Abad y José María Roa Bárcenas, cerca del Metro Chabacano. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

César, usuario frecuente de la bicicleta, explicó a este diario que una de las principales causas de siniestros viales en la Ciudad de México, es la falta de cultura vial entre todos los actores de la movilidad.

“Pues es que en realidad no tenemos cultura vial, primero que nada (…) Yo creo que esta ciclovía no funciona. Primero que nada es muy peligrosa para nosotros los ciclistas”, señaló.

Consideró que, aunque en ocasiones utiliza esa ruta, normalmente prefiere circular por Eje Central, ya que, dijo, a pesar de los riesgos por ser avenida, es menos peligrosa.

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También obras son obstáculos

La Ciclovía Gran Tenochtitlan que va sobre Calzada de Tlalpan presenta dos afectaciones entre las estaciones San Antonio Abad y Chabacano, debido a trabajos en la zona.

Motociclistas invaden constantemente la ciclovía de Calzada de Tlalpan desde su inauguración hace tres meses. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

De acuerdo con uno de los trabajadores, estas labores corresponden a la instalación de electricidad para los elevadores en los puentes peatonales que conectan con el Jardín Flotante.

Durante el recorrido de EL UNIVERSAL, se observaron las excavaciones para estas obras sobre avenida Tlalpan a la altura de Manuel Othon y José María Roa, donde hay personal laborando con herramientas y una planta de luz; los ciclistas tuvieron que rodearlos y circular entre los automóviles para seguir su camino.

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