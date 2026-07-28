Terminó el Mundial y España levantó la Copa, aunque México también ganó. Como diría el Maestro Óscar Washington Tabárez, “el camino es la recompensa”. México hizo historia al convertirse en el primer país en albergar tres Mundiales. Aquí se disputaron 13 partidos, se marcaron 35 goles y casi 800 mil aficionados llenaron las tribunas; el Azteca, estadio más grande del torneo, registró lleno en sus cinco juegos. El mundo vio lo mejor de nuestro país, pero el mayor impacto ocurrió fuera de la cancha: la unión nacional, millones gritando gol en los festivales, celebrando al ritmo de Juan Gabriel en las calles y sobre todo, la recuperación del valor de creer.

También fue histórico frente a las pantallas. En televisión y plataformas digitales en México y Estados Unidos, dos de los cinco partidos más vistos en la Selección de México; México-Inglaterra, así como el partido inaugural.

La Copa del Mundo nos deja orgullo y la certeza de que México, con el Estadio Azteca, es la capital mundial del fútbol. Nos deja, además, amigos: el México-Inglaterra forjó una amistad con la afición inglesa; los colombianos se fueron felices de nuestro país; la campeona España pasó por Puebla y Guadalajara; marroquíes, neerlandeses y japoneses se enamoraron de Monterrey. El mundo descubrió una sede capaz de recibir, celebrar y compartir.

El capital de soft power que ganó México es inigualable. Nuestra gente, folclor, comida y fútbol opacaron las malas noticias y volvieron a poner a México de moda.

Ahora, el fútbol mexicano y el deporte deben capitalizar esta oportunidad: convertir los lazos con otras naciones en planes de acción, fortalecer nuestra liga y acercar a más niñas y niños al deporte. Para el mundo, México fue una gran sede; para nosotros, el Mundial recordó lo grandes que somos cuando nos unimos.

Gracias, Copa Mundial de Fútbol: México ya ganó.

Jose Roberto Cabral Duran

Asociado del Programa de Jóvenes COMEXI

X @JRobertoCabral

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov