De acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL, Celida López aventaja en la contienda interna de Morena por la gubernatura de Sonora, con 16% de la preferencia bruta. En segundo lugar se ubica Javier Lamarque, con 14%, seguido de Lorenia Valles, con 13%.

Además de encabezar las preferencias, Celida López registra el mayor nivel de conocimiento entre las y los aspirantes.

El 49% de las y los sonorenses la conoce o ha escuchado hablar de ella. Le siguen Javier Lamarque y María Dolores del Río, ambos con 42% cada uno.

La metodología de valoración interna que utiliza Morena para definir sus candidaturas también le otorga la calificación más alta, con 8.5 puntos de 10. Javier Lamarque suma 1.5 puntos, mientras que el resto de las y los aspirantes registran cero puntos.

Entre los atributos que integran esta evaluación, Celida López alcanza las mejores calificaciones en conocimiento del estado (23.3%) y cercanía con la gente (17.5%). Javier Lamarque, por su parte, destaca en honestidad (15%) y cumplimiento de promesas (14.9%).

Morena mantiene una alta afinidad partidista en el estado Sonora al alcanzar 45%. Le siguen el PAN y Movimiento Ciudadano, con 10% cada uno; el PRI, con 6%; el PVEM y el Partido Sonorense, con 2% cada uno; y el PT, el PRD y el PES, con 1%.

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El 16% de las personas entrevistadas se declara apartidista.

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