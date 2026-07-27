Este lunes, aspirantes rechazados del primer examen virtual realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) protestaron en Ciudad Universitaria para exigir a las autoridades de la institución la cancelación y reposición del examen en modalidad presencial.

Los manifestantes se congregaron en la Torre de Rectoría, donde desplegaron decenas de carteles con sus inconformidades y consignas como: "¡Exigimos cancelar el examen virtual!”

Aspirantes rechazados protestaron en la UNAM en contra del examen virtual (27/07/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Entre sus exigencias, los manifestantes expresaron su molestia ante la posibilidad de que la Máxima Casa de Estudios tenga este tipo de fallos: "Que se evalúe el conocimiento, no la astucia para hacer trampa", "La educación merece procesos transparentes", "Que se respete el esfuerzo de miles de estudiantes", "Exigimos transparencia en los exámenes; la educación merece honestidad".

Lee también PRI denuncia campañas anticipadas de Morena rumbo a elecciones de 2027; pide a INE revisar

Asimismo, algunos de los jóvenes acusaron el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para contestar la prueba académica.

Aspirantes rechazados protestaron en la UNAM en contra del examen virtual (27/07/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

"No es justo que la IA tenga un lugar", "Más inteligencia real y menos IA y trampa", "Felicidades a la inteligencia artificial", "Mi lugar no me lo quitó el conocimiento, fue alguien que no lo merecIA", "La teología nunca será superior a la responsabilidad humana".

[Publicidad]

Otros manifestantes demandaron la realización del examen presencial y la cancelación de la modalidad en línea: "Exigimos examen presencial". "Regresen al examen presencial".

Lee también Kenia López acusa doble rasero en caso Ruffo; exige justicia pareja en investigaciones por huachicol fiscal

Aspirantes rechazados protestaron en la UNAM en contra del examen virtual (27/07/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

En medio de las protestas, la UNAM instaló una Comisión Técnica para revisar las presuntas irregularidades denunciadas en este primer examen en línea

[Publicidad]

Durante la charla, el rector de la universidad, Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que "todas las opciones están sobre la mesa" para atender la situación derivada del proceso de admisión y se mostró en disposición de esclarecer el tema.

Aspirantes rechazados protestaron en la UNAM en contra del examen virtual (27/07/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/ml