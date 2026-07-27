Lima. El gobierno de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, tomará una decisión sobre el pedido de salvoconducto hecho por Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), que permanece en la residencia de la embajada de México en Lima desde 2025 a la espera de poder gozar del asilo otorgado por ese país norteamericano.

Según afirmó este lunes el futuro ministro de Relaciones Exteriores peruano, Carlos Espá, en declaraciones a la prensa, la mandataria electa, que este martes asumirá el cargo, ha sido clara y que su gobierno va a actuar "de acuerdo al cumplimiento de los tratados internacionales", específicamente sobre la Convención de Caracas para el Asilo Diplomático de 1954.

El futuro canciller, después de haber participado en reuniones bilaterales con las delegaciones oficiales que participarán este martes en la investidura de Fujimori, anunció que se reunirán en Consejo de Ministros para evaluar el pedido de salvoconducto para Chávez, sentenciada a once años y cinco meses de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022.

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"Vamos a tomar una decisión al respecto", aseguró Espá.

Destacó que México es "un país hermano" y una de las naciones que "más se asemeja a Perú" por su cultura e historia, razón por la cual consideró que "tenemos que tratar de normalizar las relaciones en el menor tiempo posible".

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Las relaciones diplomáticas entre Perú y México están rotas desde que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum le otorgó el asilo diplomático a Chávez en 2025, quien fue procesada junto al exmandatario Pedro Castillo por el delito de conspiración para rebelión por el fallido intento de golpe.

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La exprimera ministra de Castillo ingresó a la embajada de México en Lima el 2 de noviembre del 2025, después de recuperar su libertad en el proceso que seguía con prisión preventiva, y semanas antes de dictarse la sentencia.

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Por este caso, Castillo cumple una condena similar en el prisión de Barbadillo, en el este de Lima, mientras que su familia fue asilada por México y permanece en ese país.

El exmandatario presentó este año hasta seis solicitudes de indulto y gracia presidencial al actual mandatario interino, José María Balcázar, para ser excarcelado, pero todas fueron rechazadas por una comisión dependiente del ministerio de Justicia, a pesar de la intención inicial del gobernante por otorgar su libertad.

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