En celebración de la Guelaguetza, la última emisión de los Lunes del Cerro 2026 concluyó con cuatro presentaciones musicales, dancísticas y tradicionales en la que participaron 16 pueblos originarios y 56 delegaciones que representaron ante más de 40 mil personas las culturas de sus pueblo en el Auditorio Guelaguetza.

En el evento estuvo presente el Gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano y la representante de la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano.

Espectáculo de la última emisión de los Lunes del Cerro 2026. Foto: Especial

Pueblos oaxaqueños comparten diversidad cultural

El sonido de las chirimías de Valles Centrales se hizo presente con los Fandangos de delegaciones de Loma Bonita, así como Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, que entre faldas y camisas coloridas de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo representaron el tradicional Jarabe Ejuteco.

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A su vez, compartieron con los asistentes los productos de sus regiones como chocolate, pan, piña, mango, café, azúcar, sombreros, artesanías de palma, curtidos y tortillas.

En esta última presentación, mujeres engalanadas con huipiles y faldas bordadas de motivos florales dieron paso a la Fiesta del Pueblo de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y San Francisco Sola presentó al mundo el Jarabe de los Trastes y Chilenas en la Boda Chicana.

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Espectáculo de la última emisión de los Lunes del Cerro 2026. Foto: Especial

En un acto memorable y después de casi 40 años de ausencia, San Juan Bautista Cuicatlán regresó a la Rotonda de la Azucena con Tortolita Cantadora; el escenario vibró con la alegría y emoción de las asistentes que presenciaron en escena El Torito Serrano de San Pablo Macuiltianguis.

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Asunción Nochixtlán enseñó al mundo su diversidad cultural con Sones y Jarabes; asombrosos saltos así como imponentes penachos multicolores, se robaron la atención de miles de visitantes con la Danza de la Pluma, interpretada por Teotitlán del Valle, cuya representación muestra la lucha entre pueblos españoles y mesoamericanos.

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Asunción Ixtaltepec realizó una procesión y festividades en honor a la Santa Cruz y Pasión del Cerro Blanco; mientras que San Pedro Pochutla impregnó de Magia, Alegría y Tradición; calenda, sones, chilenas y el original Carnaval de Putla Villa de Guerrero se hicieron presentes en este espacio; largas trenzas y huipiles con colores llamativos, que en sincronía ejecutaron Flor de Piña de San Juan Bautista Tuxtepec, causaron la ovación de todo el auditorio.

Espectáculo de la última emisión de los Lunes del Cerro 2026. Foto: Especial

Ya de noche, las Chinas Oaxaqueñas de Genoveva Medina cerraron esta edición con faroles, marmotas y canastas multicolores al son del Jarabe del Valle, quienes compartieron con el público, el júbilo de la fiesta más importante de América Latina.

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Para terminar el espectáculo, luces y juegos pirotécnicos iluminaron el cielo de la Verde Antequera que despidieron esta celebración. En unión, las y los integrantes de las Delegaciones subieron al escenario donde festejaron, bailaron y despidieron la edición número 94 de la Guelaguetza.

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