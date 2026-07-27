El huracán Genevieve se intensificó la mañana de este lunes hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, convirtiéndose en el primer huracán mayor de la temporada al llegar al nivel más alto de dicha clasificación, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte de las 08:00 horas, el centro del ciclón se localiza a 855 kilómetros al sur-suroeste del extremo sur de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, una presión central mínima de 925 milibares y un desplazamiento hacia el noroeste.

El SMN indicó que Genevieve mantendrá su intensidad durante las próximas horas; sin embargo, se prevé que a partir del martes comience un debilitamiento gradual mientras avanza sobre aguas abiertas del océano Pacífico.

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Aunque no representa riesgo de impacto directo para México, el sistema continuará generando marejadas y oleaje elevado con condiciones peligrosas en la costa suroeste del país y en la península de Baja California.

Asimismo, el constante aporte de humedad asociado al huracán favorecerá la presencia de tormentas y lluvias intensas en entidades del occidente, noroeste, centro y sur del territorio nacional, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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