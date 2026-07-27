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Reynosa, Tamaulipas. - Un dantesco incendio consumió una bodega de la empresa Pepsi y 40 camiones de Sabrías en Matamoros, Tamaulipas.
Durante la madrugada de este lunes, se reportó este siniestro el cual, afortunadamente no contó con personas lesionadas o fallecidas.
El inmueble ubicado en avenida Marte R. Gómez, comenzó a incendiarse sin que pudieran controlarlo por lo que fue necesaria la asistencia de elementos del cuerpo de Bomberos de Matamoros.
En el edificio resguardaban la flotilla de camiones repartidores, la cual, trascendió, fue consumida en su totalidad por el fuego.
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El alcalde José Alberto Granados informó que gracias al trabajo coordinado de todas las corporaciones participantes, ciudadanía el incendio fue controlado alrededor de las 03:23 horas.
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Agradeció el invaluable apoyo de la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Estatal, Seguridad pública municipal, Junta de Aguas y Drenaje (JAD), grupos voluntarios y de ambulancias.
"En estos momentos, los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos continúan con las labores de remoción y enfriamiento, con el objetivo de eliminar cualquier riesgo de reactivación del fuego", mencionó el alcalde.
LL
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