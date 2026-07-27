Una semana después de que terminó el Mundial, la Alameda Central, la calle Ángela Peralta y las jardineras del Palacio de Bellas Artes que colindan con el parque, están llenas de puestos ambulantes en los que se venden alimentos e, incluso, productos relacionados con la justa deportiva.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que en el parque más grande de América Latina hay comercios de comida que han instalado mesas y sillas para que las personas coman dentro del sitio. También se ofertan papas fritas, refrescos y varios tipos de artículos, como ropa, calzado y artículos para el celular.

Sobre la calle peatonal Ángela Peralta, que delimita el Palacio de Bellas Artes con la Alameda Central, es complicado el paso para los transeúntes, pues hay varias lonas tendidas sobre el suelo con mercancía, tablas y rejas con productos en exhibición.

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En el monumento a Beethoven y las fuentes cercanas también hay comercios y carros que venden comida, desde costillas al carbón y raspados, hasta peluches y toallas del pato Merlín.

Los transeúntes tienen un paso complicado por la banqueta de la Alameda, que colinda con avenida Juárez, ya que sobre ese pasillo hay un conjunto de ambulantes que se extienden casi hasta la Plaza de la Solidaridad, donde los comercios ya tienen instalados sus negocios con carpas y tubos de metal.

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Sobre la calle Doctor Mora, el límite de la Alameda Central, hay presencia de comerciantes, pero en menor medida en comparación con los instalados en su parte más cercana al Palacio de Bellas Artes.

En mayo pasado, EL UNIVERSAL publicó que el Gobierno de la Ciudad de México tiene la intención de reducir en al menos 3 mil ambulantes en las calles del Centro Histórico, según dijo en entrevista el secretario de Gobierno, César Cravioto, quien puntualizó que la estrategia no era por el Mundial, sino que sea una medida duradera.

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