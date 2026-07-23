Las ciudades sedes del Mundial de Futbol recibieron 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales, entre turistas y excursionistas, del 8 de junio al 19 de julio, dijo la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Se estima una derrama económica total de 65 mil millones de pesos; una turística de 42 mil 276 millones; y la generación de 130 mil 900 empleos en las tres sedes: 100 mil en Ciudad de México, 15 mil 800 en Monterrey y 15 mil 100 en Guadalajara.

“Durante unas semanas el mundo puso los ojos en México, pero lo más importante fue que millones de personas pudieron conocer el corazón de nuestro país. Se fueron hablando de nuestros sabores, tradiciones, de nuestros paisajes, pero sobre todo de la hospitalidad de las y los mexicanos. Ese es el legado más valioso que deja el Mundial y la mejor promoción turística”, expresó.

Informó que la ocupación hotelera promedio fue de 66%, un incremento de 13 puntos respecto al mismo periodo de 2025. En días de partido, las tasas oscilaron entre 85% y 90%.

En conectividad, los aeropuertos de las sedes movilizaron 6.4 millones de pasajeros, de los cuales 4.2 millones fueron nacionales y 2.2 millones a internacionales.

Destacó que, en el flujo de pasajeros internacionales, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) creció 18%; el de Guadalajara aumentó 11.5%; el de Monterrey, 10.3%; y el de la Ciudad de México (AICM), 1.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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