San Pablo Etla.—“Por lo menos le hubieran dado a la cara”, dice una de las vecinas del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado la mañana del miércoles por la espalda.

Se trata del séptimo comunicador ejecutado en el país en lo que va de este año.

El crimen ocurrió frente a su casa, mientras desayunaba en un puesto de comida instalado sobre la calle en el fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, un municipio que forma parte de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.

Peritos de la fiscalía de Oaxaca realizaron el levantamiento del cuerpo y evidencias en el lugar del asesinato, custodiados por la Guardia Nacional, en el fraccionamiento La Esmeralda. Foto: Edwin Hernández/ EL UNIVERSAL

Alrededor de las 10:50 horas, dos hombres a bordo de una motocicleta ingresaron al fraccionamiento y uno de ellos disparó en tres ocasiones contra el periodista, autor de la columna El Zumbido del Moscardón. Las balas, calibre 22, impactaron entre el cuello y la cabeza y le provocaron la muerte.

En el lugar se detuvo a una persona que estaba en calidad de presentada; hasta la tarde de ayer no se había confirmado si estuvo o no involucrada en el asesinato.

Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general del estado de Oaxaca, no quiso adelantar sobre las posibles líneas de investigación, pero dijo que la principal es su labor periodística.

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Durante el peritaje del lugar se informó del hallazgo de una motocicleta, que podría ser en la que se trasladaban las personas que perpetraron el asesinato; sin embargo, el fiscal se negó a confirmar esta información. También descartó que una segunda persona haya resultado con heridas de bala, pero afirmó que en la escena había una mujer que no había sido localizada.

Después del levantamiento del cuerpo de Alejandro Leyva y el retiro del acordonamiento colocado por la fiscalía de Oaxaca, amigos y vecinos colocaron una cruz de cal con veladoras encendidas en el lugar del asesinato, y realizaron rezos en memoria del periodista.

Tras retirarse las autoridades, vecinos colocaron una cruz de cal y encendieron veladoras. Foto: Edwin Hernández/ EL UNIVERSAL

Crítico

Alejandro Leyva era conocido como uno de los periodistas más críticos del gobierno de Oaxaca.

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En su columna El Zumbido del Moscardón reveló el presunto acaparamiento y despojo de tierras comunales en el litoral de la Costa e Istmo oaxaqueño para supuestas inversiones del crimen organizado con fines de lavado de dinero; en este caso presuntamente estarían involucrados los senadores morenistas Adán Augusto López y Antonino Morales Toledo.

En una de sus más recientes publicaciones señaló que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, habría sido presionado por grupos criminales para que la próxima candidata a la gubernatura del estado sea la actual secretaria de Turismo, Saymi Pineda.

Alejandro Leyva fue miembro de la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), secretario de Relaciones Internacionales de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, miembro del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo y de la Federación Latinoamericana de Periodistas.

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También se desempeñó como director general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv). Recientemente acusó al gobierno de Salomón Jara de iniciar una persecución y hostigamiento judicial en su contra, a través de procesos penales, por supuestas irregularidades en el tiempo que ocupó la titularidad de la Cortv.

“Alejandro nos dejó un claro mensaje en la Asociación de Periodistas de Oaxaca. Un día que fuimos a un convivio, algún compañero le preguntó: ‘Oye, Alejandro, ¿no tienes miedo de que te puedan hacer algo? Cuídate, las cosas están muy difíciles’, y él dijo: ‘¿Sabes qué?, como periodista tengo que cumplir una obligación y sé cuáles son los riesgos, y estoy dispuesto a seguir esos riesgos’. Y ahí están los resultados”, recordó el presidente de la APO, Javier Córdova.

Condenan el crimen

El asesinato del periodista Alejandro Leyva fue condenado por organizaciones de periodistas y diversos funcionarios, instituciones y políticos, entre ellos el gobernador Salomón Jara, quien lo reconoció como un crítico de su gobierno, pidió que se conozca toda la verdad y que no haya impunidad.

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También señaló que solicitó a la FGEO “que establezca coordinación y colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en delitos contra la libertad de expresión, para fortalecer la investigación y garantizar que se agoten todas las líneas que permitan esclarecer plenamente este crimen”.

“No vamos a especular ni adelantar conclusiones sobre el móvil. Lo que corresponde es una investigación seria, profesional y transparente, que determine quiénes son los responsables y permita llevarlos ante la justicia”, expresó.

La Alianza de Medios Mx, a la cual pertenece EL UNIVERSAL, expresó su “profunda indignación y condena” por este hecho y exigió “una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer plenamente este crimen”.

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La organización Artículo 19 también condenó el asesinato y exigió a la fiscalía de Oaxaca hacer “una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, que considere como línea de investigación la labor periodística de Alejandro Leyva”.

Reporteros Sin Fronteras destacó que, con este crimen, suman siete los periodistas asesinados en México en lo que va de este año.

Por la noche su cuerpo era velado en la funeraria Núñez Banuet, en Oaxaca.

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