Este miércoles 22 de julio fue asesinado el alcalde Valentín Lavín Romero, de Temoac, Morelos.

Con esta ejecución ya suman al menos tres alcaldes asesinados en el mismo número de municipios del país. Dos de ellos son del estado de Oaxaca y uno más de Morelos.

Joel Ángel Bravo Martínez

El pasado 13 de junio, fue asesinado Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca.

El homicidio ocurrió al interior de su domicilio alrededor de las 08:00 horas, cuando un grupo de hombres armados lo agredieron.

Días antes, el 22 de mayo, el presidente reportó haber sido víctima de un asalto en la carretera Acatlán- Oaxaca.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por el asesinato del presidente.

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Asesinan a edil de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Ángel Bravo Martínez (13/06/2026). Foto: Facebook

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Eduardo Saavedra López

Casi un mes después, el 12 de julio, el alcalde de San Miguel Yogovana, Oaxaca, Eduardo Saavedra López, fue asesinado afuera de su domicilio.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el alcalde se encontraba realizando labores de vigilancia durante la madrugada cuando dos personas montadas en motocicletas le dispararon en reiteradas ocasiones.

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Los pobladores de Yogovana comentaron que desde días antes del hecho comenzó un conflicto entre personas armadas y autoridades comunitarias encabezadas por el agente municipal.

Dos días después del altercado, la Fiscalía de Oaxaca dio a conocer la detención de M.M.G., como probable autor del asesinato.

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Valentín Lavín Romero

Este 22 de julio se dio a conocer la muerte del alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero tras la irrupción por parte de hombres armado al palacio municipal.

Según los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 12:32 horas y tras el ataque los ejecutores del crimen, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta, huyeron.

Los reporteros del estado mencionan que es el segundo ataque armado que enfrentó el edil este año.

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Hasta el momento, no hay detenidos, pero las autoridades aseguraron agotar todas las líneas de investigación para detener a los responsables.

El presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero. Foto: Facebook @valentin.lavin.7

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