Miahuatlán. - Eduardo S., alcalde municipal de San Miguel Yogovana, perteneciente al municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, fue asesinado afuera de su domicilio; Fiscalía informó que ya tiene establecido líneas de investigación, para la identificación de los probables responsables del homicidio.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Eduardo S., se encontraba afuera de su domicilio realizando labores de vigilancia durante la madrugada de este domingo, cuando dos motocicletas le dispararon en reiteradas ocasiones, hasta quitarle la vida.

“La víctima realizaba labores de vigilancia cuando detectó dos motocicletas estacionadas afuera de un domicilio. Al solicitar el apoyo policial para verificar el estatus de las unidades, los presuntos propietarios salieron de la vivienda con actitud agresiva y atacaron a la víctima con armas de fuego, quien perdió la vida en el lugar”, indica el reporte de la Fiscalía.

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Eduardo S., era alcalde municipal y líder comunitario, respetado por las familias de San Miguel Yogovana. Sin embargo, tras recibir impactos de bala, perdió la vida.

Pobladores de Yogovana han señalado que desde días antes, comenzó el conflicto entre personas armadas y autoridades comunitarias encabezadas por el agente municipal, debido a que estos civiles armados intentaron realizar un robo en las instalaciones de la telesecundaria.

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Las personas de la comunidad se organizaron para combatir a estos delincuentes, y esta mañana, Eduardo S., fue alcanzado por balas.

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Según reportes de los elementos de seguridad, una de las personas armadas que atentó contra el alcalde, resultó herida y se encuentra bajo custodia policial en el hospital ubicado en el IMSS-Bienestar de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

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Más tarde del asesinato, autoridades informaron que se logró la captura de dos integrantes de un grupo armado, quienes ya fueron puestos a disposición de las autoridades de justicia.

Apenas el pasado 22 de junio, José Alberto Martínez Luna, expresidente municipal de Miahuatlán de Portirio Díaz, ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, sobrevivió de un ataque armado, aunque su escolta falleció debido a las lesiones con arma de fuego.

dmrr