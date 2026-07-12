No es por intrigar pero las disculpas públicas parecen haberse convertido en la nueva atracción de la feria de las vanidades de los famosos. Explicar las razones o justificarlas frente a los medios de comunicación puede representar la diferencia entre rescatar una carrera o terminar de hundirla.

En el mundo del espectáculo latinoamericano, exculparse públicamente se ha convertido en una herramienta de control de daños cuya efectividad depende menos del discurso y más de la credibilidad de quien ofrece la disculpa.

En los últimos 50 años, México y Latinoamérica han presenciado algunos de los episodios más escandalosos en los que artistas, conductores y celebridades recurrieron a conferencias de prensa, entrevistas televisivas, videos en redes sociales o comunicados para intentar reparar su imagen. La memoria colectiva ahora está reforzada por las redes sociales, pero hay escándalos que nunca serán olvidados: Gloria Trevi y Sergio Andrade; Tiziano Ferro y las "mexicanas bigotonas"; Kate del Castillo y Joaquín "El Chapo" Guzmán; Julión Álvarez y las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; Pablo Lyle y su condena judicial; Eleazar Gómez y la violencia familiar; Sasha Sokol y Luis de Llano; Karla Panini y el caso de Karla Luna, sin dejar de lado a Christian Nodal y Ángela Aguilar, por mencionar solo algunos de los cientos de casos que han impactado a la farándula.

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La diferencia entre los resultados de estos y muchos otros momentos de crisis de imagen radica en el control de daños. No se trata solo de enfrentar la situación, sino de hacerlo con contundencia y eficacia. Las verdades a medias, jugar a las escondidas o las mentiras piadosas terminan por desenmascarar a los "malos actores".

Personajes como Laura Bozzo, Alfredo Adame, Yuri, Pablo Montero o YosStop han ofrecido disculpas fallidas en más de una ocasión, porque su imagen ya estaba deteriorada antes del incidente que provocó el malestar colectivo. Su credibilidad ya estaba fuera de sincronía. No hay lágrimas ni chantajes que recuperen la aprobación perdida.

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Hubo quienes nunca se disculparon y siguieron adelante, pero eran otros tiempos, otra perspectiva y otros valores éticos. Jorge Vargas (QEPD) y Enrique Guzmán nunca se excusaron por los señalamientos de violencia contra Lupita D'Alessio y Silvia Pinal (QEPD). Pero aquello ocurrió en un mundo sin internet. Nadie tenía foros públicos para reaccionar ante una contingencia de esa naturaleza.

Hoy todos pueden juzgar, incluso desde el anonimato. El pretexto para lanzar odio en la santa inquisición de las redes sociales es lo de menos: un error mínimo puede ser condenado con la misma o mayor intensidad que uno verdaderamente trascendente. El contexto suele intercambiarse por el juicio y el señalamiento, con la autoridad de un poder absolutista en el que todos pelean por tener la razón. La famosa "funa" termina con carreras, reputaciones y trayectorias.

Evidentemente hay temas sensibles que casi garantizan atraer la desaprobación general: política, religión, fanatismo deportivo, violencia de género, racismo, intolerancia hacia la diversidad sexual, maltrato animal, trastornos alimentarios, entre muchos otros. La lista es mucho más amplia, pero tampoco es una ciencia oculta identificar los temas que pueden provocar reacciones polarizadas en distintos sectores.

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Deportistas, comunicadores, políticos, artistas, reinas de belleza... prácticamente toda figura pública está vigilada por el nuevo tribunal de las redes sociales. Nadie se escapa.

Las plataformas digitales han modificado por completo las reglas de la comunicación de crisis. El público exige rapidez, autenticidad y responsabilidad. Un mensaje leído, una disculpa considerada obligada o una justificación mal planteada pueden generar el efecto contrario al esperado.

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Durante las décadas de 1970, 1980 y 1990 bastaba una entrevista exclusiva en televisión para intentar cerrar una polémica. Hoy el juicio ocurre en tiempo real. En cuestión de minutos una información se convierte en viral, con millones de reproducciones, juicios de valor y opiniones.

Especialistas en manejo de imagen coinciden en que una disculpa pública suele resultar efectiva cuando incluye cuatro elementos: reconocimiento claro del error, aceptación de responsabilidades, empatía hacia quienes resultaron afectados y acciones concretas para evitar que el hecho vuelva a repetirse. Pero si la explicación no es percibida como honesta y clara, lejos de resolver el problema, incrementa la animadversión.

Los pretextos no borran un error; lo engrandecen. O se acepta la equivocación o es mejor no buscar el perdón popular.

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La evolución del público y de los medios de comunicación avanza a una velocidad vertiginosa. Las celebridades deben actuar con rapidez y eficacia, no con perfección, porque esa no existe, sino con honestidad y certeza. Los tiempos han cambiado. Antes era como antes; ahora, al son que se toque se baila... y quien no lo entienda, que renuncie y se refugie en el anonimato donde no llegan los reflectores.

Para cerrar, vengan desde aquí algunas notitas cortas: El productor Pedro Ortiz de Pinedo prepara la adaptación del exitoso k-drama, "Cuando era bonita". Los protagonistas serán Daniel Gama y Geraldine Galván. La historia sigue la amistad entre un niño retraído, muy apegado a su madre, y la niña más bonita y popular del colegio. Su reencuentro, 20 años después, cambiará por completo sus vidas. El drama coreano es un fenómeno en muchas partes del mundo y Pedro Ortiz seguramente sumará otro éxito con esta versión mexicana de una historia ya probada.

Los rumores de que Galilea Montijo no tiene intención de renovar su contrato con TelevisaUnivision son cada vez más fuertes. Dicho por ella misma, su compromiso concluye en diciembre y su gratitud hacia la empresa será para siempre. Considerada una de las mejores conductoras de la televisora, también es una de las más queridas, tan polémica como divertida. A veces los ciclos no terminan; simplemente cambian de forma. Ya se sabrá...

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